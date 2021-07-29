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Российская рапиристка с травмой помогла сборной завоевать золото Олимпиады

15:19, 29 июля 2021
Российская рапиристка с травмой помогла сборной завоевать золото Олимпиады Фото: Jan Woitas/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Российские рапиристки стали обладателями золотых медалей Олимпиады-2020 в Токио. В финальном поединке команда оказалась сильнее француженок. 

Матч закончился со счётом 45:34 (5-2, 5-3, 4-4, 6-3, 5-6, 5-2, 5-1, 5-7, 5-6). За российскую сборную выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина.

Отметим, что во время первого поединка самая молодая участница коллектива, 22-летняя Мартьянова неудачно подвернула ногу, но продолжила выступление после оказания медицинской помощи. Свой первый бой она сыграла вничью со счётом 4-4 против Паулин Ранвие, затем уступила лидеру команды соперника Ясоре Тибус 5-6. А в заключительном поединке она оказалась сильнее Астрид Гаяр 5-1.

После каждого выступления ей приходилось обращаться к медикам, которые помогали перебинтовывать ногу и замораживали место травмы. 

Для сборной России это восьмая золотая награда в общем медальном зачёте Игр в Токио.

Ранее 29 июля российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призёром Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг.

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