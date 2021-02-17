Почему Щербакова должна сняться с финала Кубка России

Во Дворце спорта «Мегаспорт» с 27 февраля по 2 марта состоится финал Кубка России по фигурному катанию, который станет отборочным турниром на чемпионат мира. Впрочем, не для всех. Победители чемпионата страны обеспечили себе путёвку в Стокгольм и теперь без зазрения совести снимаются с Кубка. Но правильно ли они поступают, отказываясь от последнего крупного турнира перед ЧМ? NEWS.ru отвечает на этот вопрос.

Нынешний сезон в фигурном катании — особенный, причём во всех смыслах. Если раньше заявка на крупные международные старты в основном формировалась по итогам чемпионата России, то в этом году было принято решение после турнира в Челябинске оформить прямые путёвки на чемпионат мира только победителям соревнований (каждому в своём виде), а оставшиеся квоты разыграть на финале Кубка страны.

Нет сомнений в том, что решающий старт сезона станет очень ярким и зрелищным событием, однако увидеть всех лидеров сборной в рамках одного турнира не получится. Почти все чемпионы России нынешнего года, а именно Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин, снялись с состязания в «Мегаспорте». Из победителей Челябинска в списке участников пока осталась только Анна Щербакова.

Понять ребят, конечно, можно. Со своей главной целью фигуристы справились, теперь они спокойно могут дожидаться чемпионата мира. Это так. Однако не стоит забывать про то, что до турнира в Стокгольме ещё целый месяц. Тренировки, восстанавливающие мероприятия — дело хорошее, но дополнительная соревновательная практика, особенно перед таким серьёзным турниром, как чемпионат мира, никогда не бывает лишней. Это, видимо, очень хорошо осознают Коляда и Тарасова/Морозов, которые променяли внутренний и бесполезный лично для них старт на международное состязание. Эти спортсмены поедут в Гаагу на Challenge Cup. И это очень разумное решение.

Весь сезон россияне показывали свою состоятельность исключительно на внутренних турнирах, так как опробовать свои силы на международной арене из-за коронавируса не было возможности. Нет, был, конечно, московский этап Гран-при и турнир Ice Star (Белоруссия), в котором в начале ноября принимал участие подопечный Алексея Мишина, но назвать эти события большими международными стартами язык не повернётся. Кроме того, тот же Коляда в этом сезоне выиграл абсолютно все старты, в которых принимал участие. В рамках соперничества на внутренней арене ему действительно на данный момент нет равных. Поэтому неудивительно, что Коляда вместе со своим тренерским штабом принял решение поехать в Нидерланды.

Анна Щербакова Александр Вильф/РИА Новости

Challenge Cup — первый серьёзный международный турнир за последнее время. Вы только посмотрите на состав участников: грузин Морис Квителашвили, француз Кевин Эймоз, бельгийка Луна Хендрикс, швейцарка Алексия Паганини и другие. Кстати, Морис чуть было не вырвал победу у Михаила на Гран-при России. Грузин, выступающий в группе Этери Тутберидзе, отстал от Коляды всего лишь на пять с небольшим баллов. Это очень маленький разрыв.

Определённо турнир в Гааге станет большим подспорьем для наших фигуристов. Он в какой-то степени позволит как Михаилу, так и паре Тарасова/Морозов выйти за рамки комфортных, тепличных условий внутренний состязаний, оценить на себе нероссийское судейство, получить, в конце концов, важный международный опыт, которого так не хватало и который будет так нужен перед столь крупным стартом, как чемпионат мира. Разменивать всё это на очередной прогулочный (исключительно для них) турнир было бы нелепо.

Почему по такому пути не захотели пойти остальные чемпионы России — большой вопрос. Благо, в отличие от пары Степанова/Булкин, которые, кажется, решили обойтись без каких-либо дополнительных турниров до ЧМ, Щербакова заявлена хотя бы на финал Кубка России. Но в корне от этого ситуация не меняется.

Ученица Тутберидзе на данный момент является фигуристкой номер один в России. Если кто-то и может сейчас ей по-настоящему бросить вызов, так это только Камила Валиева, но из-за возраста (она не поедет на ЧМ) мы не можем её рассматривать как прямого конкурента. В таком случае какой смысл Щербаковой в очередной раз крушить своих соперниц в финале Кубка страны? Для самоутверждения? Чтобы показать своё превосходство над остальными? Это всё можно сделать и на международном старте.

Анна, как и все остальные наши фигуристы, весь сезон варилась в домашнем котле. Теперь перед ЧМ у неё появилась возможность попробовать что-то новое, сменить обстановку, проверить себя в новых условиях, с новыми спортсменками. За такую возможность нужно цепляться, а не избегать её. Если здоровье ей будет позволять (пока это спорный момент), то поездка в Нидерланды — самое разумное решение здесь и сейчас.