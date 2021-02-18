По блату: как получилось, что Трусова едет на чемпионат мира без отбора

Пожалуй, только Федерация фигурного катания России может придумать какие-то новые правила, а потом, в последний момент, всё изменить и сделать вид, что ничего, собственно, и не было. Такая ситуация произошла сейчас с отбором на чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме в конце марта. Александра Трусова и ряд других фигуристов, скорее всего, попадут на главный турнир сезона без отбора. Как это возможно — рассказывает NEWS.ru.

Говорим одно, делаем другое

Мы неоднократно рассказывали, но придётся напомнить снова. В нынешнем непростом сезоне, когда было отменено большинство международных стартов, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) решила откорректировать правила отбора на чемпионат мира (единственный выживший большой турнир в этом сезоне). Прежде заявка на международные старты формировалась по итогам чемпионата России и лишь одно место отдавалось на откуп федерации, но в этом году правила изменились.

Так как многие фигуристы из-за различного рода травм и болезней не смогли доехать до турнира в Челябинске, а также потому, что вторая половина сезона после отмены чемпионата Европы стала, по сути, свободной, чиновники ФФККР решили провести основной отбор на ЧМ в финале Кубка России, а по результатам чемпионата страны прямыми путёвками обеспечить только победителей соревнований — Анну Щербакову, Михаила Коляду, спортивную пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин.

Казалось бы, в целом адекватное и даже справедливое решение: дать возможность восстановиться отсутствовавшим, а затем провести ещё один, по сути, полноценный отбор. Однако в последний момент ситуация в корне изменилась. За неделю до старта финала Кубка России выяснилось, что Александра Трусова и все вторые места чемпионата России (в танцах ещё и третье) отсутствуют в списке участников Кубка. Исключением стала только мужская дисциплина.

Естественно, когда появилось это известие, первый вопрос, который тут же возник у многих, звучал так: а как Трусова, спортивная пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро отберутся на чемпионат мира, если изначально напрямую могли пройти только победители внутреннего первенства? Неужели «Русская ракета» пропустит ЧМ, будучи в хорошей форме? Опять мудрит Евгений Плющенко?

В это тяжело поверить, но Плющенко здесь совсем не при чём. Если кто-то и заслуживает «лестные» комментарии, то это федерация, которая на ходу поменяла правила, никому об этом не сообщив.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация бросает тень на Трусову и Ко

Внятный комментарий от ФФККР на тему того, что будет со вторыми отсутствующими местами на Кубке России, получить не удалось. Они просто отказались комментировать отбор, но благо есть Плющенко, который первый признался, что его подопечная, пропускающая финал кубка из-за восстановления после травмы, продолжает в плановом режиме подготовку к чемпионату мира.

После этих слов Плющенко (впоследствии в подобном ключе выступили и другие тренеры фигуристов) и очередного беглого просмотра списка участников финала кубка страны, в котором преимущественно отсутствовали вторые номера, паззл сложился окончательно. Видимо, в итоге было принято решение вернуться к прежней схеме формирования заявки — с прямой путёвкой для первых двух мест чемпионата России (Трусова была третьей на ЧР, но так как вице-чемпионка Камила Валиева не может участвовать в отборе на ЧМ из-за возраста, её место уходит Саше).

В такой ситуации напрашивается логичный вопрос: а зачем тогда изначально нужно было менять правила, так непреклонно утверждать и убеждать всех, что основная заявка оформлена будет только после финала Кубка России? Ну или в крайнем случае можно же было немного заранее оповестить всех о том, что они передумали, что всё возвращается на круги своя, что выступление фигуристов на внутреннем первенстве показало, что нет смысла гонять всех по второму кругу, так как вторые номера сборной не вызывают никаких сомнений. Ведь очевидно, что решение по допуску вторых мест было принято заранее.

Есть, конечно, подозрения, что федерация внесла поправки в связи с тем, что парням необходимо было дать второй шанс. Дело в том, что мужская дисциплина — единственный вид в фигурке, где у нас только две квоты. А так как действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев отсутствовал, а многие другие фигуристы в Челябинске были не в оптимальных кондициях, то, возможно, в федерации наиболее логичным решением сочли проведение дополнительного отбора. Но опять-таки, какой криминал был в том, чтобы при внесении поправок обозначить, что на финале Кубка будет решаться судьба двух квот в мужских соревнованиях и одной квоты — в остальных. Кажется, подобная постановка вопроса вызвала бы намного меньше вопросов, чем весь тот фарс, который происходит сейчас.

Дмитрий Алиев Сергей Булкин/NEWS.ru

И молчание федерации — это самое нелепое во всей этой ситуации. Они придумывают правила, на ходу отменяют их, а потом делают вид, что это был их план и они его придерживались. А как быть спортсменам в такой ситуации? Здравый смысл, само собой, подсказывает, что та же Трусова, те же Бойкова/Козловский — безоговорочно вторые номера сборной. Но, по новым правилам получается так, что они проходят на чемпионат мира не по спортивному принципу (так как по новым правилам результаты ЧР распространяются только на победителей), а с лёгкой руки ФФККР. Поэтому хочешь не хочешь, вокруг фигуристов будет формироваться некий негативный фон.

В общем, с такой непостоянной федерацией не стоит исключать развития событий, при котором в итоге и результаты финала Кубка будут переиначены. Стоп, где-то мы уже это видели.