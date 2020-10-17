Плющенко рассказал, что Загитова давно хотела к нему перейти

https://static.news.ru/photo/751fa686-1078-11eb-9d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова собиралась стать членом его академии ещё год назад.

Действительно Алина собиралась уходить ко мне год назад, её никто не переманивал. Яна ей писала и в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано: «Иди тренироваться у нас». Мы владельцы наших шоу. Пока Загитова не в спорте, решили сделать предложение, — заявил Плющенко РИА Новости.

При этом тренер отказался комментировать причины того, что переход спортсменки тогда не состоялся.

В сентябре скриншот переписки олимпийской чемпионки и продюсера Яны Рудковской появился в Instagram команды Тутберидзе. В переписке с Рудковской Загитова отклонила предложение перейти в академию Плющенко. Публикацию сопроводили подписью «Никто никого не переманивает?». Таким образом команда Тутберидзе ответила на слова Плющенко, что он не переманил Александру Трусову и Алёну Косторную.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший футболист сборной России, главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал конфликт между двумя тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутбердзе, от которой в школу олимпийского чемпиона ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.