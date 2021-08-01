Оргкомитет Олимпиады вместе с МОК работают по ситуации с Тимановской

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио вместе с Международным олимпийским комитетом работает над ситуацией, связанной с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.
Оргкомитет осведомлён об этих новостях, мы работаем с МОК, чтобы получить дополнительные разъяснения, — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что спортсменку насильно вывезут с Олимпиады в Токио после скандального поста на её странице в Instagram. В сторис спортсменка заявила, что не должна выступать в эстафете 4×400, однако её уведомили об обратном. Она связала это с действиями чиновников, которые, по её мнению, «облажались» с допинг-тестами, из-за чего возникли проблемы у других спортсменок, которые должны были выступить на своей первой Олимпиаде. После этого стало известно, что она попросит политическое убежище в Европе. Однако в Олимпийском комитете Белоруссии назвали причины решения — это связано с заключением врачей, которые определили эмоционально-психологическое состояние легкоатлетки. Сама спортсменка это отрицает.