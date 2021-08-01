«Она выделялась своим поведением»: тренер сборной Белоруссии о Тимановской

Главный тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, что поведение его подопечной Кристины Тимановской, которая отказывается вернуться на родину после отзыва её заявки с Олимпийских игр, было странным. Его слова передаёт By.Tribuna.com.

По мнению тренера, даже по результатам было видно, что со спортсменкой происходит что-то неладное.

Она выделялась своим поведением. То она уединялась, не хотела общаться. Знаете, молодой коллектив — его же не обманешь. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. И то, что произошло с заявкой на вид 4×400... Обычно спортсмены спокойно на это реагируют, — сказал Моисевич.

Тренер заявил, что у сборной Белоруссии непростая ситуация в эстафете. По мнению тренера, Тимановская не была готова бежать 200 метров, поэтому было принято решение отправить её домой с частью делегации.

Скандал с Тимановской вспыхнул после её критики в адрес спортивных чиновников из Белоруссии. Легкоатлетка приехала в Токио, чтобы выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Когда оказалось, что белорусской команде не хватает спортсменок для участия в эстафете 4×400 метров, в состав включили Тимановскую, не известив её об этом. Легкоатлетке это не понравилось. Её решили вернуть на родину досрочно, однако в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции.

Ранее сообщалось, что белорусский депутат Виталий Уткин прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.