NEWS.ru — о первых шагах Олега Матыцина в должности спортивного министра и о том, как бы бурная деятельность постепенно не переросла в её имитацию. Иначе зелёные человечки с пробирками нас окончательно сожрут.

Не Мутко, но и не Колобков

За последние десять лет — после учреждения Министерства спорта — у нас было два руководителя этого ведомства, Матыцин стал третьим. Двое предыдущих были антиподами: максимально публичный и словоохотливый Виталий Мутко и неприметный и скудный на высказывания Павел Колобков. Впрочем, от обоих журналисты порой хотели повеситься: поток сознания Виталия Леонтьевича после четверти часа словесных излияний было трудно перевести в печатную речь, а из обрывочных и «зашифрованных» посланий Павла Анатольевича нужно было составить вменяемый перевод на понятный русский язык.

Если судить по первому месяцу работы министром, Олег Васильевич решил взять представителей СМИ другим измором. Нет, речь его достаточно гладка, а мысль конкретна и не растекается по древу, поэтому цитирование максимально близко к источнику не вызывает у репортёров и редакторов зубовного скрежета или гомерического хохота. Сказываются долгие годы научной работы в главном спортивном вузе страны и обретённый управленческо-дипломатический опыт на руководящих должностях в отечественном и мировом студенческом спорте.

Павел Колобков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Но посмотрите: редкий день обходится без участия Матыцина в каком-нибудь профильном мероприятии. И ладно бы речь шла об очередном заседании коллегии по спорту при президенте страны или важных переговорах с чиновниками Всемирного антидопингового агентства (WADA) по самому животрепещущему на данный момент для России вопросу — так нет же, Олега Васильевича чуть ли не ежедневно заносит на самые разнообразные ивенты, некоторые из которых по своему рангу сопоставимы с легендарным первенством водокачки. И отовсюду — цитаты, мнения, заявления спортивного министра по всевозможным вопросам. Информационные ленты попросту не успевают переваривать пулемётные очереди спичей Матыцина.

Одними «королевскими» проблемами репутацию не заработаешь

«Так это же здорово! Значит, министр не хочет прятаться от насущных проблем российского спорта в своём кабинете в офисе на Казакова, 18, и охотно идёт в народ», — скажет иной болельщик.

Если бы всё было так просто... Агрессивная публичность и обильные комментарии по каждому информационному поводу — вовсе не гарантия качественной и эффективной работы. Давайте вспомним, что за прошедший месяц реально сделал новый министр.

Как мы и предполагали в своём материале, Матыцин едва ли не первым делом после вступления в должность начал разрубать гордиев узел проблем в многострадальном легкоатлетическом хозяйстве. Встретился с инициативной группой комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во главе с Марией Ласицкене, выслушал пожелания и предложения, затем, как и предлагал NEWS.ru, разогнал прежнее руководство федерации. Ну, хорошо, скажем официальным языком: временно приостановил государственную аккредитацию ВФЛА.

Мария Ласицкене Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако взять ситуацию под контроль было не так просто. Как рассказал в интервью NEWS.ru олимпийский чемпион и бывший вице-президент федерации Андрей Сильнов, на выборы главы ВФЛА шли те же люди (или приближённые к ним), которые разваливали этот вид спорта при прежнем руководстве.

В итоге выборы прошли, атаки супостатов вроде бы удалось отразить, но новому главе федерации Евгению Юрченко ещё придётся — разумеется, в связке с Матыциным — проделать огромную работу по возвращению ВФЛА статуса полноценного члена международной легкоатлетической семьи.

Лёгкая атлетика, как известно, королева спорта, но одними королевскими проблемами (точнее, их решением) репутацию себе не заработаешь. Сейчас на первый план вышло глобальное спасение российского спорта, стремительно уходящего в пучину допинговых скандалов. И даже история с поддельными подписями Григория Родченкова в деле трёх российских биатлонисток может получить совершенно неожиданное продолжение, которое ещё больнее ударит по всему российскому спорту.

Откуда выросли ноги у коронавируса?

Всё это означает, что нашему новому спортивному министру предстоят долгие недели и месяцы кропотливой и рутинной работы, бесконечных переговоров и дипломатических ходов, чтобы вылавировать из этой допинговой осады, в которой мы уже давно оказались. И регулярными визитами на съезды гонщиков Якутии на оленьих упряжках и шахматные турниры памяти Остапа Бендера в Нью-Васюках от реальных и больших проблем точно не отгородишься.

Кстати, нужно быть готовым и к такому повороту событий, что Россию и Китай обвинят в сговоре против мирового спортивного движения и намеренном срыве крупнейших спортивных соревнований при помощи эпидемии пресловутого коронавируса. Дескать, вы нас с флагом и гимном на Олимпиады не пускаете — так получите в ответ «гранату» со смертельно опасным заболеванием, от которого весь мировой спорт впадёт в глубокий ступор. Как говорится, по принципу «ни себе, ни людям».

Это, конечно, конспирологическая версия на грани бреда, но разве события последних лет не научили нас верить в самое невероятное и постоянно находиться в состоянии боевой готовности, ожидая очередного визита к нам зелёных человечков с пробирками для допинг-проб?

Очевидно, что всему нашему спорту после затянувшейся череды допинг-скандалов необходима перезагрузка, и Матыцин это прекрасно понимает. Главное, чтобы новый министр и его команда реально и успешно провели эту операцию поистине космического масштаба и вселенской важности. А потом со спокойной душой можно и на турнир по «чапаевцам» района Бирюлёво заглянуть. Сказав несколько правильных и многозначительных фраз вездесущим представителям СМИ.