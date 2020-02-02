https://static.news.ru/photo/cd405708-45e3-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Фото: isu.org

Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 метров на юниорском чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Италии.

В женском финале первое место заняла Ким Джи Ли из Кореи. Второй стала американка Коринн Стоддард.

У мужчин на дистанции 1000 метров золото завоевал Сунь Лун из Китая, второе место занял кореец Хюн Джин Ан.

Женская и мужская сборные завоевали серебряные медали в эстафетах.

Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.