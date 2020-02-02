Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 метров на юниорском чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Италии.
В женском финале первое место заняла Ким Джи Ли из Кореи. Второй стала американка Коринн Стоддард.
У мужчин на дистанции 1000 метров золото завоевал Сунь Лун из Китая, второе место занял кореец Хюн Джин Ан.
Женская и мужская сборные завоевали серебряные медали в эстафетах.
Ранее сборная России завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров на четвёртом этапе Кубка мира по шорт-треку в Шанхае, писал NEWS.ru. Российская команда в составе Эмины Малагич, Семёна Елистратова, Софьи Просвирновой и Виктора Ана показала результат 2 минуты 40,208 секунды.
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