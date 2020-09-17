Логинов может пропустить чемпионат России по биатлону из-за травмы локтя

Единственная проблема — снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдёт, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт. Я предложил Саше отказаться от участия, чтобы не провоцировать эту старую травму, но он сказал, что всё будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу, — рассказал Касперович NEWS.ru.