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Логинов может пропустить чемпионат России по биатлону из-за травмы локтя

14:52, 17 сентября 2020
Фото: vk.com/alexander__loginov

Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова Александр Касперович рассказал об обострении травмы локтя, которую его подопечный получил в прошлом сезоне.

Единственная проблема — снова воспалившийся локоть. Надеюсь, что он пройдёт, но вопрос об участии в чемпионате России пока открыт. Я предложил Саше отказаться от участия, чтобы не провоцировать эту старую травму, но он сказал, что всё будет нормально. Сейчас врач проводит с ним профилактическое лечение, а решение по стартам будем принимать ближе к делу, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Полностью интервью с Касперовичем читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».

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