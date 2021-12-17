Крякин объяснил провал Большунова в квалификации спринта на Кубке мира

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крякин считает, что Александр Большунов не попал в основную стадию спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Дрездене по причине того, что ему не повезло. По мнению специалиста, спортсмен сейчас находится в хороших физических кондициях, сообщает «Р-Спорт».

Ничего не происходит с Большуновым. Вероятно, он просто не приспособился к трассе, просто не повезло. Видно, что у него нормальное состояние. Ему просто надо набирать. Сами знаете, как он зашёл в сезон. Здесь трасса очень специфичная — структура снега, рельеф. Думаю, что если он был бы 30-м, то в финальных стартах всё было бы по-другому, — сказал Крякин.

Большунов не смог отобраться в основную стадию на этапе Кубка мира в Дрездене, где Россию будут представлять Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Ранее сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что она осталась недовольна самостоятельным решением Александра Большунова выступить в индивидуальной гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе с простудой. По её мнению, спортсмен принял подобное решение в силу молодости и большого желания стартовать в гонках.