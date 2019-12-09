Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов в шоке от решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Россию принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет.
Вы меня ошарашили, это очень жёсткое решение, рассчитывал, что всё сложится более положительно. Решение судиться примет набсовет РУСАДА. У нас есть время для принятия решения. Отстранение страны от участия в крупнейших международных соревнованиях — серьёзный удар по нашему спорту. Пока сложно оценить, к чему это может привести, — сказал Кравцов корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу, ранее писал NEWS.ru.
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