Конфликт между Тутберидзе и Плющенко может плохо закончиться для всех

Вы, наверное, думали, что возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе — это предел в фигурном катании, так как вряд ли могло (по крайней мере, в ближайшее время) что-то случиться ещё более громкое и грандиозное. Честно говоря, мы тоже так думали до того момента, пока не разгорелся очередной скандал (на минуточку, с момента трансфера Медведевой не прошло и недели). Нет, на этот раз никто никуда не перешёл. Проблема куда серьёзнее. Этери Тутберидзе выложила в Instagram скрин, в котором жена Евгения Плющенко Яна Рудковская общалась с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой по поводу перехода спортсменки к «Ангелам Плющенко» (академия Евгения Плющенко. — NEWS.ru) — и понеслось. Теперь Рудковская грозит уголовным расследованием, а её супруг намеревается раскрыть какие-то тайны о Team Tutberidze. NEWS.ru рассказывает о новом эпизоде фигурной «Санта-Барбары» и о последствиях, к которым вся эта ситуация может привести.

Итак, всё началось с того, что в эфире телеканала «Россия 24» новоиспечённый тренер сборной России Евгений Плющенко, отвечая на вопрос о том, как Александра Трусова и Алёна Косторная оказались у него в группе, ответил, что «никто никого не переманивал, никто никого не перекупал, как пишут диванные наши эксперты». Более того, по словам двукратного олимпийского чемпиона, невозможно переманить спортсмена, если у него всё прекрасно складывается на прежнем месте.

Но у Этери Тутберидзе оказалось своё мнение на этот счёт. Сразу после этого интервью в Instagram-аккаунте группы Этери Тутберидзе в сторис появился скрин переписки между Яной Рудковской и Алиной Загитовой.

Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Мособласти и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи, — начала переписку Яна Рудковская.

На предложение продюсера Алина ответила сдержанно, но максимально однозначно: «Здравствуйте, спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».

Этот скрин был опубликован в Сети с подписью: «Никто никого не переманивает?».

Первым от блока Плющенко ответило главное действующее лицо переписки. Рудковская отметила, что эти слова вырваны из контекста, выразив надежду, что «частная переписка попала в руки не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном». И вообще фигуристка в прошлом году сама обращалась к ним по поводу возможного перехода и участия в шоу. По словам Рудковской, Загитова не так давно через кого-то пыталась выяснить, как обстоят на данный момент дела в группе Плющенко. Свой же монолог продюсер закончила отсылкой к статье 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». — NEWS.ru). Мол, пусть юристы объяснят команде Этери Тутберидзе значение данной статьи.

Плющенко, выдержав некоторую паузу, подхватил дискуссию. Стоит отметить, что тренер в своих изречениях был более эмоционален.

Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!! — отметился уже в своём Instagram тренер.

Наверняка у многих, прочитавших подробности нового скандала, возникли некоторые флешбэки. Немудрено. Зимой прошлого года произошла абсолютно аналогичная история: те же действующие лица, тот же корень проблемы (Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании Алины Загитовой). Более того, эта первая перепалка как раз и положила начало зарождению вражды. Но на тот момент мало кто мог представить, к чему всё это может привести. Поругаются и успокоятся — так, скорее всего, думали многие.

Однако всё сложилось с точностью до наоборот. Плющенко за полгода «разграбил» группу Тутберидзе (лишил её как молодых учеников, так и лидеров группы), тренеры многократно обменивались взаимными колкостями, а «фигурокатательная» общественность разделилась на два лагеря.

Этери Тутберидзе Raniero Corbelletti/Global Look Press

Казалось бы, с момента перехода Алёны Косторной прошло уже почти два месяца — за это время градус эмоций должен бы немного спасть. Сезон уже возобновился — и у одного, и у другого тренера должны быть задачи поважнее, чем нескончаемая ругань в информационном пространстве. Но очередной виток конфликта говорит об обратном. И самое ужасное в этой ситуации заключается в том, что этим пререканиям не видно ни конца ни края (что-то не верится, что Плющенко остановится на простых угрозах — в его стиле сдерживать свои обещания).

В любой другой ситуации мы бы не придали данному конфликту большого значения, но не в той, когда речь идёт о тренерах фигуристов сборной России. Вся эта нездоровая обстановка может сильно ударить по нашим спортсменам и по их результатам. Сами по себе переходы от одного наставника к другому (даже внутри одной страны) так или иначе влияют на фигуриста, каким бы сильным он ни казался. Вспомните выступление Косторной на контрольных прокатах — пока её состояние вызывает множество вопросов. А добавьте теперь к этому ещё постоянные скандалы и разговоры вокруг, вражду и неприязнь, которая от тренеров может передаваться фигуристам.

Есть, конечно, спортсмены, которые могут абстрагироваться от отвлекающих факторов, но никто не даёт гарантий, что эта ситуация не заденет кого-то из фигуристов косвенно или даже напрямую.

Нам и без того предстоит сверхтяжёлый посткоронавирусный и, на минуточку, предолимпийский сезон. Вместо того чтобы заниматься публичным выяснением отношений, что как минимум уже бьёт по имиджу фигурного катания в России, лучше сконцентрироваться на основной задаче. Наше женское одиночное фигурное катание, конечно, очень сильное, но не настолько, чтобы мы сами себе придумывали препятствия.