Йоханнес Бё назвал сроки окончания карьеры биатлониста

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Глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бомонт заявил, что Кубок шести наций по регби переноситься не будет.

Зачем нам переносить Кубок шести наций? Этот турнир всегда проходил в феврале-марте. Никто и никогда даже не говорил о том, что сроки турнира могут быть перенесены, — цитирует Бомонта The...