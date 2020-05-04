Йоханнес Бё назвал сроки окончания карьеры биатлониста

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что завершит спортивную карьеру через шесть лет.
Завершу карьеру в 2026 году. Уверен, что годы пролетят быстро, но моя мотивация всё сильнее. Думаю, Олимпийские игры 2026 года в Италии станут лучшими, я не собираюсь завершать карьеру до их начала, — цитирует Бё TV2.
Ранее NEWS.ru писал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса. Мартен Фуркад одержал победу в спринтерском зачёте, став обладателем Малого хрустального глобуса. В зачёте гонок преследования победу одержал Эмильен Жаклен, в масс-стартах — Йоханнес Бё.
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