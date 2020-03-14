Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2019/20 и стала обладательницей Большого хрустального глобуса.
Второе место в общем зачёте заняла норвежка Тириль Экхофф, третьей по итогам сезона стала немка Дениз Херрман.
Лучшей из российских спортсменок в общем зачёте стала Екатерина Юрлова-Перхт, заняв 17-е место. Лариса Куклина стала 21-й, Светлана Миронова — 23-й, Ирина Старых — 46-й, Кристина Резцова — 58-й, Тамара Воронина — 67-й, Анастасия Поршнева — 82-й.
Вирер стала победительницей общего зачёта Кубка мира во второй раз подряд. Общий зачёт гонок преследования выиграла Экхофф, спринтерских гонок — Херрман, индивидуальных гонок — шведка Ханна Эберг.
Ранее NEWS.ru писал, что норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/20 и стал обладателем Большого хрустального глобуса. Мартен Фуркад одержал победу в спринтерском зачёте, став обладателем Малого хрустального глобуса. В зачёте гонок преследования победу одержал Эмильен Жаклен, в масс-стартах — Йоханнес Бё.
Добавьте наши новости в избранные источники