Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Французская биатлонистка Жулия Симон заняла первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, которая стала последней в нынешнем сезоне.

Победительница преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 43,5 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место заняла Селина Гаспарин из Швейцарии (+17,3; 4), третье — итальянка Лиза...