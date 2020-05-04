Глава World Rugby: Кубок шести наций не будет переноситься

https://static.news.ru/photo/e5b86daa-8de8-11ea-9ab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Billy Stickland/Global Look Press

Глава Международной федерации регби (World Rugby) Билл Бомонт заявил, что Кубок шести наций по регби переноситься не будет.

Зачем нам переносить Кубок шести наций? Этот турнир всегда проходил в феврале-марте. Никто и никогда даже не говорил о том, что сроки турнира могут быть перенесены, — цитирует Бомонта The Telegraph.

Как писал NEWS.ru, старт Континентальной клубной регбийной лиги (ККРЛ) перенесён из-за распространения коронавируса. О решении, которое было принято на совете директоров турнира, сообщила Федерация регби России. Первые матчи турнира должны были пройти 4 и 5 апреля.