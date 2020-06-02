Глава World Athletics Коу рассказал о встрече с Ласицкене и Шубенковым

https://static.news.ru/photo/91fe7b1a-a4e4-11ea-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал о встрече с трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марией Ласицкене, чемпионкой мира в прыжках с шестом Анжеликой Сидоровой и чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым, которая прошла в марте в штаб-квартире World Athletics в Монако.

У нас был очень открытый диалог о федерации, которая должным образом бы ответила на выдвигаемые требования World Athletics, так же как это должна сделать любая другая федерация, — цитирует Коу ТАСС.

Он отметил, что World Athletics продолжает делать всё, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние.

Как писал NEWS.ru, в ВФЛА началось восстановление после серии допинговых скандалов и отстранения России от международных соревнований по лёгкой атлетике. Комиссию по наблюдением за федерацией возглавили двукратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева, многократная чемпионка России Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.