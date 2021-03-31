Глава ФККР отреагировал на обвинения российских фигуристок в допинге

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), отреагировал на слова американского журналиста Дэйва Лиза о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».
Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» они не написали, что мы принимали? — возмутился Горшков.
На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские фигуристки заняли весь пьедестал. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.
30 марта NEWS.ru писал, что американский журналист назвал неприятным занятый россиянками пьедестал ЧМ.