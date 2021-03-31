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Глава ФККР отреагировал на обвинения российских фигуристок в допинге

18:58, 31 марта 2021 34
Анна Щербакова Анна Щербакова Фото: vk.com/shcherbakova_anna

Александр Горшков, президент Федерации фигурного катания России (ФФКР), отреагировал на слова американского журналиста Дэйва Лиза о том, что российские фигуристки употребляют блокаторы гормонов. Слова функционера приводит «Спорт-Экспресс».

Бред. Откуда это взято? Американские журналисты написали? Ну, понятно. А «Новичок» они не написали, что мы принимали? — возмутился Горшков.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские фигуристки заняли весь пьедестал. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой, второе место заняла 24-летняя Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова.

30 марта NEWS.ru писал, что американский журналист назвал неприятным занятый россиянками пьедестал ЧМ.

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