Глава ФККР отреагировал на обвинения российских фигуристок в допинге

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич, занявшая третье место в спринте на чемпионате страны в Ханты-Мансийске, прокомментировала своё выступление.

Сегодня получился неплохой результат, место на пьедестале всегда приятно. Но в целом недовольна стрельбой лёжа. Очень много затратила времени на рубеже. По ощущениям 35–40 секунд, видимо, опасалась ветра. Плюс ещё...