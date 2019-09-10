https://static.news.ru/photo/f6a588ec-d3bb-11e9-8a05-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Schreyer/www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, которая упала в обморок во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии при выполнении одного из упражнений, будет вынуждена пропустить чемпионат мира. Предстоящий турнир состоится в Баку с 12 по 22 сентября.

Эту информацию сообщил ТАСС со ссылкой на источник во Всероссийской федерации художественной гимнастики. В составе сборной Солдатову заменит пятикратная чемпионка Универсиад 24-летняя Екатерина Селезнёва.

Кроме того, российскую делегацию на соревнованиях представят Арина и Дина Аверины.



Отметим, что в своем инстаграме Солдатова 9 сентября написала, что уже "чувствует себя хорошо".

Ранее Александра Солдатова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте, писал News.ru.