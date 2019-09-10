Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова, которая упала в обморок во время выступления на этапе Кубка вызова в Португалии при выполнении одного из упражнений, будет вынуждена пропустить чемпионат мира. Предстоящий турнир состоится в Баку с 12 по 22 сентября.
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Кроме того, российскую делегацию на соревнованиях представят Арина и Дина Аверины.
Отметим, что в своем инстаграме Солдатова 9 сентября написала, что уже "чувствует себя хорошо".
Ранее Александра Солдатова выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте, писал News.ru.