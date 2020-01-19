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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своём физическом состоянии во время гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Ощущения были хорошие, сохранялся прокат, и я старался держаться за лидерами. Но сегодня не справился со стрельбой. Я думал, что с каждым кругом прибавлял и улучшал свои позиции, отыгрывая секунды....