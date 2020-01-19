Французский биатлонист Мартен Фуркад считает высокой конкуренцию на Кубке мира.
Конечно, я удовлетворён этой серией побед, но соревнования ещё не завершены. Хорошо снова делить подиум с Кентеном. Каждый из нас отдал все силы соревнованиям. Я пропустил его вперёд на третьем круге. Я знал, что он хочет стать первым и не даст мне шанса. Мы сегодня были сильнее всех и старались уйти от соперников и разобраться на огневом рубеже. Мы не сражались в тот момент друг с другом, а работали вместе. Если Йоханнес Бё вернётся в Поклюку, уровень конкуренции повысится и мне будет уже сложнее побеждать, — сказал Фуркад журналистам.
Ранее Фуркад стал победителем гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2). Евгений Гараничев финишировал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев — 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов — 38-м (+3.16,6; 4), писал NEWS.ru.
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