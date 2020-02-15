Российский спортсмен Павел Кротов занял первое место на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Москве.
Кротов набрал 137,50 балла. Серебро завоевал Ноэ Рот из Швейцарии (129,36), третьим стал белорус Павел Дик (112,18).
Помимо этого, российская фристайлистка Софья Алексеева завоевала бронзовую медаль. 16-летняя спортсменка набрала 76,56 балла. Первой стала Анна Гуськова из Белоруссии (95,46), второй — австралийка Лаура Пил (91,42).
Ранее представительница России впервые стала победительницей общего зачёта Кубка мира по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Такого успеха добилась 19-летняя Валерия Демидова после завершения в Калгари пятого этапа сезона, писал NEWS.ru.
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