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Тренерский штаб национальной сборной определился со спортсменами, которые представят Россию в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В гонке примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Ещё двух биатлонистов тренерский штаб назовёт позже. Матвей Елисеев уже точно не примет участия в гонке, сообщает ТАСС. Индивидуальная гонка пройдёт...