Фигуристка Паненкова рассказала об отношениях Загитовой и Медведевой

https://static.news.ru/photo/690f0304-0520-11eb-b726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Завершившая спортивную карьеру российская фигуристка Дарья Паненкова рассказала о взаимоотношениях Алины Загитовой и Евгении Медведевой, тренировавшихся вместе с ней у Этери Тутберидзе. Фигуристка также отметила смешные, но иногда обидные шутки тренера.

Паненкова рассказала, что поначалу её очень задевало, когда Тутберидзе разговаривала с ней на повышенных тонах. Фигуристка назвала себя «обидчивой девушкой», но отметила, что сейчас уже отнеслась бы к словам и «обидным» шуткам тренера иначе.

Мне её шутки были обидны. Сейчас я взрослее и, пошути она так же, просто бы посмеялась. А тогда была маленькая, даже маме жаловалась, — рассказала Паненкова в интервью «Спорт Экспресс».

На вопрос о том, шутила ли Тутберидзе так с Загитовой и Медведевой, фигуристка ответила утвердительно, но заметила, что у них другой характер и они относились к этому иначе. По словам Паненковой, в той группе одна она была «довольно рано сформировавшейся девушкой», и это становилось объектом внимания со стороны тренера.

Паненкову также спросили, был ли в реальности конфликт в команде между Загитовой и Медведевой. Фигуристка ответила, что не замечала ничего такого в плане личного общения, однако девушки жёстко сражались друг с другом на катке, конкурировали, и это было правильно.

Как сообщал NEWS.ru, ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин негативно отреагировал на конфликт между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе, назвав его «балаганом».

Новый виток конфликта между двумя тренерскими штабами произошел, когда команда Тутберидзе сообщила, что Плющенко переманивает у нее фигуристов. В доказательство этих обвинений была выложена переписка с Алиной Загитовой по этой теме.