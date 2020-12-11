Джеймс остался доволен игрой ЦСКА, Куртинайтис назвал проблемы «Химок»

https://static.news.ru/photo/bfcba5ce-3beb-11eb-96ef-fa163e074e61_660.jpg Майк Джеймс Фото: vk.com/cskabasket

Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 96:87 (25:22, 27:21, 25:26, 19:18). Защитник ЦСКА Майк Джеймс установил новый рекорд «армейцев» в Евролиге, набрав 51 балл индивидуального показателя. Против подмосковного коллектива он остановился в одном подборе от трипл-дабла. Он набрал 36 очков, совершил 10 результативных передач и 9 подборов. После игры спортсмен признался, что старался добрать один подбор, но не всегда получается так, как задумывается.

Я чувствую себя хорошо, особенно после такой победы. Это было прекрасно, хоть потерял один подбор, ничего страшного. Я знал, как надо действовать, пытался прессинговать, я не старался специально совершить такое количество подборов, только уже в концовке, но не вышло. Просто мы агрессивно играли. От матча к матчу мы показываем хороший баскетбол, это была большая победа, учитывая, что ранее мы проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ. Не знаю, будет ли завтра выходной, но хотелось бы, чтобы был не один, а два (смеётся), — сказал Джеймс журналистам после встречи.

Для ЦСКА это была важная реабилитация после предыдущего поражения в дерби «Ленинградки». Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис признал, что один раз победить «армейцев» можно, а два раза подряд — сложно.

Мне бы хотелось выиграть все игры, но у ЦСКА две игры подряд выиграть сложно. Мы должны быть готовы для этого, но у нас есть психологические проблемы. Когда в концовке противник имеет мяч, нам страшно. Когда мы имеем мяч, нам страшно, что можем его потерять, — и вот две минуты до конца я живу в этом страхе, — сказал Куртинайтис.

Он подчеркнул, что коллектив регулярно анализирует концовки, но этого мало. По мнению наставника, команда пока не является единым целым и сказать, когда команда почувствует себя единой, очень сложно.

Я вижу много хороших вещей в этой команде, они хорошие, но нам надо сделать команду. Время бежит, мы очень медленно двигаемся. Игры Евролиги не бывают +20, +30. Все игры решаются в конце. Меня не устраивает время, что мы теряем. У нас нет времени на будущее. Наше будущее уже в прошлом. Мы должны подготовиться уже к следующей игре. Мы не имеем Букера после травмы, какой он был до травмы, как и Йовича. Я бы хотел, чтобы они быстрее вернулись в прежний строй, — добавил он.

Против ЦСКА великолепно выглядел Йонас Жеребко, набравший за три четверти 16 очков, однако все последние 10 минут он провёл на скамейке запасных. Наставник связывает это с системой защиты.

Мы меняем вид защиты, и в этой защите он не самый сильный, — заключил он.

Ранее главный тренер «красно-синих» Димитрис Итудис после победы над «Олимпиакосом» признал, что команде ещё надо расти. Тогда ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23). Самым результативным игроком встречи стал защитник «армейцев» Майк Джеймс, забивший 16 очков, писал NEWS.ru.