Итудис после победы над «Олимпиакосом» признал, что ЦСКА ещё надо расти

https://static.news.ru/photo/cbe102c6-359e-11eb-8963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23). Самым результативным игроком встречи стал защитник «армейцев» Майк Джеймс, забивший 16 очков.

После первой четверти не казалось, что столичная команда сможет навязать свою игру. Однако главному тренеру Димитрису Итудису удалось не просто показать идентичность команды, но и утвердить задел в 10 очков в середине второй четверти. Греческий специалист объяснил, за счёт чего команде после первой четверти удалось перевернуть ход игры.

Всё изменилось, когда соперник повёл 9:17, в следующие 15,5 минуты «Олимпиакос» набрал всего 12 очков. Нам удалось их сдержать в защите, не дать набрать много. Удержали на низких показателях результативности и добиться той разницы, при которой завершили игру спокойно и гладко. Мы во многих показателях превосходили соперника, особенно в игре на подборе. Конечно, были плохие моменты, в частности, порой мы не могли справиться с отличными созидателями, которые есть у «Олимпиакоса», нам приходилось менять подход к защите, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

С точки зрения статистики ЦСКА провёл один из лучших матчей в сезоне: 40 подборов, прекрасный процент попадания свободных бросков (78 процентов). Однако тренер убеждён, что команде ещё предстоит расти.

Если смотреть на цифры, то с точки зрения защиты была прекрасная встреча. Но если посмотреть на предыдущие матчи, которые мы проводили в сезоне, по эффективности и результативности нам ещё надо расти. Мы играли хорошо, показали свою игру. Мне нравится, что мы постепенно приходим к тому, что находим самоидентичность. Мы сделали скачок в силе, мы — команда, но должны стать теми, против кого сложно проводить атакующие комбинации. Мы должны довести это до автоматизма, чтобы продолжать становиться лучше и лучше, — заключил специалист.

Однако первая четверть вызвала недоумение. Тяжёлый форвард «красно-синих» Семён Антонов признался, что неуверенная десятиминутка связана в первую очередь с потерей игрового ритма.

Самое главное — победили, неважно, какой процент реализации у меня. Начало получилось немного скомканным, это связано с тем, что у нас не было матчей неделю, мы потеряли ритм, пытались найти игру в первой четверти, а дальше получилось все задуманное. В третьей четверти и вовсе мы пропустили только девять очков и смогли реализовать свои открытые броски, сделали большую разницу. Разница в счёте не отражает разницу в классе между командами, «Олимпиакос» в прошлом сезоне дважды нас обыграл и в Москве, и в Афинах, так что тренер попросил нас не расслабляться, несмотря на неплохую разницу, — сказал Антонов после игры.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство Евролиги признало разыгрывающего баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Майка Джеймса самым ценным игроком ноября.