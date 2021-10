 «Добегалась»: почему фигуристке Косторной экстренно поменяли программы

Олимпийский сезон начался тяжело для многих отечественных фигуристов. Алёна Косторная не исключение. Чемпионка Европы 2020 года уже второй сезон подряд пребывает не в самых лучших кондициях. Тройной аксель не идёт, нет былой лёгкости и уверенности в прокатах, программы меняются на ходу. Так, например, за несколько дней до этапа в Гран-при в Канаде появилась информация, что Косторная сменила обе соревновательные программы. И это в Олимпийский сезон, за считанные месяцы до старта важнейших турниров. Не рискованны ли такие резкие перемены? Была ли действительно необходимость в смене программ? Разбираемся.

Группа «новая» — привычки старые

У многих любителей фигурного катания после известия о смене программ Косторной могло случиться дежавю — ощущение, словно что-то подобное уже происходило. Спешим обрадовать — это не дежавю. Подобное действительно уже происходило. В прошлом сезоне, когда фигуристка выступала под руководством Евгения Плющенко, где-то в середине соревновательного года было принято решение поменять произвольный номер.

Вообще, тема программ в тот период проходила красной нитью в карьере чемпионки Европы. Алёна чуть ли не первым делом после перехода к Плющенко пожаловалась на плохие программы, которые ей поставили в «Хрустальном». Двукратный олимпийский чемпион программы Косторной, конечно, поменял. К созданию произвольного номера даже была привлечена известная Ше-Линн Бурн. Впрочем, трогательная, а главное, незаезженная программа под «Ромео и Джульетту» просуществовала не дольше двух стартов. В середине прошлого сезона от заморской программы решили отказаться в пользу «Времён года» Вивальди от Сергея Розанова.

Этот сезон фигуристка начинала под руководством своего старого-нового тренерского штаба. Казалось, что с Тутберидзе Косторная не должна испытывать проблем хотя бы с программами. Но не тут-то было. ТШТ тоже решили внести изменения. Причём в обе программы. Короткая под Бет Харт I Am The была заменена на New York, New York Фрэнка Синатры, а произвольная под Вивальди (да, эта программа отчасти перекочевала из прошлого сезона) — на Lovely в исполнении Билли Айлиш.

Реакция на неожиданную смену программ со стороны болельщиков была не самая позитивная. На фоне всеобщего удивления в Сети можно было найти немало комментариев с претензиями в адрес... Алёны. Да-да, именно так. «Добегалась», «С Косторной не знают что делать» — подобных сообщений нашлось немало.

Однако сильно драматизировать ситуацию не стоит. Как минимум произвольную точно нужно было менять.

Неоднозначные программы

Два старта в нынешнем сезоне — контрольные прокаты сборной и серия «Челленджер» в Финляндии — показали, что чемпионке Европы невероятно тяжело даётся программа «Зима». В какой-то момент темп композиции настолько увеличивается, что фигуристка просто-напросто за ним не успевает. В итоге никаких тебе акцентов, никакой адекватной презентации (вспомните, какие ничтожные для себя баллы за компоненты фигуристка получила в Финляндии). А всё почему? Да потому что единственная цель, которую преследует чемпионка Европы во время проката, можно описать словами «успеть всё». Как это сказывалось на общем восприятии номера, объяснять нет смысла.

Олимпиада is coming

Хотя «Зима» и шла Косторной, пока фигуристка находится не в тех кондициях, чтобы выкатывать её на должном уровне. Может быть, с номером под Билли Айлиш (мы его уже видели на шоу) ей будет проще.Менее очевидной видится перемена короткой программы. Всем известно, что Алёна давным-давно мечтала о блюзовой композиции, и вот наконец она её получила. Но на удивление никакого вау-эффекта от слияния Косторной и блюза не случилось. Возможно, по прошествии стартов впечатления переменились бы. Но это не точно...

С другой стороны, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что все эти перемены случились в очень ответственный период. Одно дело менять программы по ходу предолимпийского сезона, другое — в олимпийский. До Игр осталось всего три месяца, до отборочного чемпионата России — ещё меньше. Успеет ли фигуристка накатать программы? Довести их до ума как в техническом, так и в эмоциональном плане? Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская уверена, что времени для этого вполне достаточно.

Конечно, две программы накатывать будет непросто. Хотя, учитывая то, сколько раз фигуристки Тутберидзе накатывают номера на тренировках, есть шанс, что они успеют. Олимпийские игры, к счастью, не завтра. Ситуация была бы более критической, если бы программы поменяли бы перед чемпионатом России. Тем более, что произвольная, как я поняла, не совсем новая, — сказала Бутырская в разговоре с NEWS.ru.



Борьба жанров

Ещё один неоднозначный момент, на который обратили внимание почти все, это выбор композиции к произвольной. По мнению болельщиков, да и многих экспертов, Lovely — это не программа для Олимпиады.



Так повелось, что на Игры большинство фигуристов и их тренеры выбирают известные классические произведения. Считается, что современные композиции для столь масштабного турнира — это всегда проигрышный вариант.



Действительно, если собрать всех победителей Игр последних лет, то можно заметить, что большинство из них поднимались на высшую ступеньку пьедестала с классическими произведениями. Однако глупо думать, что Вивальди гарантировал бы золото Олимпиады Алёне. Ни Айлиш, ни Вивальди этого гарантировать не могут. А вот чистый прокат номера, в котором фигурист не будет «исчезать», бегать за музыкой, может к чему-то привести.



К слову, Мария Бутырская тоже поддержала новую-старую произвольную Косторной.

Алёна может катать абсолютно всё. Если они выбрали Билли Айлиш, значит, у неё здорово получается. Эта программа, может, Алёне больше идёт, большее её раскрывает. Нельзя всё время катать только классику. Нужно себя в разных направлениях опробовать. Даже я знаю Билли Айлиш. Мне самой очень нравится эта исполнительница, — добавила Бутырская.

В любом случае программы уже изменены — обратной дороги вроде бы нет. Если фигуристка доведёт номера до нужного уровня (желательно, добавив пару трикселей), то всем будет всё равно, подо что она выступает.