Британский портал Inside the Games опубликовал промежуточный доклад главы комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по расследованию допинговых и коррупционных дел Джона Тейлора, в котором говорится, что главные подозреваемые экс-президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш, а также ключевой свидетель из бывшего руководства СБР отказались от дачи показаний. NEWS.ru разбирался, как это дело может отразиться на нынешней сборной России по биатлону.

Если нет вины, зачем молчать?

Напомним, что в ноябре 2017 года Союз биатлонистов России был переведён во временные члены IBU, что означало запрет на проведение международных соревнований в РФ, на выдвижение россиян на любые посты в IBU, а также отсутствие права голоса на конгрессе IBU. С тех пор федерация платит штрафы, которые растут с каждым годом, а к восстановлению статуса не приблизилась ни на шаг. Кроме того, правоохранительные органы Австрии и Норвегии открыли дело о коррупции в отношении бывшего президента IBU Андерса Бессеберга и его единомышленницу экс генерального секретаря Николь Реш. Описание развития ситуации в российских и европейских СМИ заметно отличается.

Так, на фоне позитивных, на первый взгляд, новостей о рассмотрении в IBU вопроса восстановления СБР и снятия части обвинений в адрес Бессеберга в сокрытии положительных российских допинг-проб был опубликован доклад британского юриста Джона Тейлора, главы комиссии, расследующей допинг, коррупцию и мошенничество в IBU. Он с сожалением констатировал, что ни Бессеберг, ни Реш, ни бывшие руководители СБР, среди которых ключевой свидетель в представленном деле, не согласились отвечать на вопросы комиссии. Бессеберг мотивировал это нежеланием давать показания до окончания открытого против него дела, однако в целом ситуация представляется в неприглядном свете как для экс-президента, так и для российской стороны, особенно в свете последних перестановок в отечественном биатлоне.

003 David Devins/Medicimage LTD/Global Look Press

Опросы свидетелей, важные доказательства, сотрудничество с РУСАДА

В коротком докладе, который уместился практически на один лист, Тейлор также отметил текущие успехи организации за последние два месяца. Примечательно, что его доклад был написан 13 июля, через два дня после избрания Виктора Майгурова президентом СБР. Майгуров с 2014 по 2018 год занимал пост первого вице-президента IBU и мог похвастаться хорошими рабочими отношениями с Бессебергом, который, в частности, отстоял право Тюмени провести заключительный этап Кубка мира в сезоне-2017/18, несмотря на бойкоты ряда национальных федераций. Кроме того, на должность исполнительного директора приглашён Александр Пак, занимавший с 2010 по 2018 год руководящие посты в Союзе биатлонистов России. За прошедшие два месяца комиссия добилась следующих результатов:

провела совещание в режиме видеоконференции 9 июня;

рассмотрела дополнительные доказательства при подготовке к опросу важных свидетелей;

провела восемь интервью со свидетелями по теле- и видеосвязи и добилась письменных ответов на ряд вопросов от других лиц. При этом отмечается, что были или в ближайшее время будут опрошены важные свидетели из России;

тесно сотрудничала с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), которое помогало как опрашивать свидетелей, так и собирать дополнительные доказательства по ряду вопросов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В качестве главных трудностей был выделен отказ Бессеберга от показаний, проблемы коммуникации с бывшими должностными лицами СБР и отсутствие собеседования с одним из ключевых свидетелей. О ком идёт речь, можно лишь догадываться. Трудно представить, что занявший пост президента СБР Виктор Майгуров отказывается отвечать на вопросы. Помимо него в расследуемый период на руководящих должностях работали Михаил Прохоров, Александр Пак и Сергей Кущенко. Последний был исполнительным директором СБР и фактически управлял федерацией, а в IBU занимал пост первого вице-президента с 2014 по 2018 год и, по логике, действительно может являться ключевым свидетелем в этом расследовании.

Морковка для ослика

Представляющийся главным для российского биатлона вопрос восстановления СБР может быть использован комиссией IBU в свою пользу в ходе двусторонних переговоров уже в самое ближайшее время. О важности этой темы говорил в рамках предвыборных выступлений Виктор Майгуров. Заинтересован в скором возвращении большого биатлона на родное детище «Жемчужина Сибири» и потенциальный глава попечительского совета СБР, экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Ключевыми вопросами для восстановления должны стать, во-первых, выплаты всех штрафов и задолженностей, которые IBU окончательно ещё не установил, так как продолжаются и работы комиссий, и расследования дел о допинговых нарушениях. Во-вторых, готовность официальных лиц сотрудничать с этими комиссиями и давать показания.

О финансовой стороне вопроса лучше всего говорит тот факт, что в мае 2019 года первый вице-президент СБР Алексей Нуждов заявлял в интервью ТАСС, что для восстановления СБР в правах будет достаточно выплатить задолженность размером €60 тысяч, однако IBU сначала отказался комментировать эти слова, а затем добавил новые суммы штрафов за допинговые случаи четырёх российских биатлонистов, отстранённых в 2019 году.

Алексей Нуждов Сергей Булкин/NEWS.ru

IBU вряд ли в восторге, что в руководство СБР вернулись люди, работавшие в период самых громких скандалов в истории российского биатлона. Речь не только о Майгурове, но и о его советнике Владимире Барнашове и исполнительном директоре Паке. Господин Тейлор может использовать это обстоятельство в свою пользу и попросить взамен на восстановление членства честно и подробно рассказать о «делах давно минувших дней», а заодно предоставить компрометирующие Бессеберга доказательства, чтобы окончательно «потопить» крепкого норвежского старца.

Однако в данном случае и долг, и показания выполняют роль морковки для ослика и ничего ровным счётом не гарантируют, так как проигрыш РУСАДА в Международном спортивном арбитраже в ноябре обнулит ситуацию, и восстановление СБР будет невозможно ещё четыре года, да и в базе данных Московской лаборатории могут «внезапно» найтись новые доказательства вины российских биатлонистов, что снова увеличит сумму штрафов. Так что наш многострадальный биатлон рискует платить и каяться до скончания веков, если новое руководство продолжит подобно своим предшественникам плыть по течению.