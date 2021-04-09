Авербух высказался о назвавшей Тарасову ужасным человеком Грищук

https://static.news.ru/photo/060246b8-9ae9-11eb-a2a4-96000091f725_660.jpg Илья Авербух, Татьяна Тарасова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший российский фигурист, серебряный призёр Олимпиады, а ныне хореограф Илья Авербух отреагировал на критику заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой со стороны двукратной олимпийской чемпионки Оксаны Грищук.

Оксана Грищук, бесспорно, великая фигуристка и большая спортсменка. Но эти заслуги — не гарантия умного и порядочного человека. Не все великие спортсмены такие. Больше здесь комментировать нечего, честно говоря, — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24 .

Ранее в воскресенье Грищук сказала, что Татьяна Тарасова использовала своих подопечных, чтобы зарабатывать деньги, а потом бросала их.

Ранее, в марте, Оксана Грищук рассказывала, что Тарасова сулила ей квартиру, машину, деньги и дачный участок за победу на Олимпиаде. Но после успеха фигуристка получила лишь премию в $700, писал NEWS.ru.