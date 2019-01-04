СКР арестовал имущество обанкротившейся «ВИМ-Авиа»

https://news.ru/storage/news/55aaf3d5a21183c27ea9a8afd4f9bf83/c60e83f0-0e53-4447-b238-82c5103fbb24_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Имущество компании «ВИМ-Авиа», признанной банкротом, на сумму полтора миллиарда рублей арестовано по делу о невыплате зарплат.

На сегодняшний день задолженность авиаперевозчика перед сотрудниками составляет 368,4 млн рублей, рассказала ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Наталья Федорова. Она добавила, что ведомству совместно с Приволжской транспортной прокуратурой удалось добиться в суде изменения очередности погашения долгов компании. Рассчитаться со своими работниками «ВИМ-Авиа» должна будет в первую очередь.

Ранее стало известно, что в ходе расследования уголовного дела был наложен арест на пять самолетов Boeing 757-200 и запчасти к ним, 11 транспортных средств, принадлежащих перевозчику, и 55 млн акций ПАО «Аэропорт Братск».

«ВИМ-Авиа» была признана банкротом в сентябре прошлого года. Проблемы же у неё начались двумя годами ранее. После ряда случаев длительных задержек авиарейсов в Росавиации заявили, что у перевозчика нет ресурсов для выполнения своих обязательств. Как сообщал News.ru, после признания банкротом компания частично рассчиталась со своими сотрудниками.