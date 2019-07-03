https://static.news.ru/photo/17d3d590-9d7b-11e9-8834-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти. Он отметил, что подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы избежать распространения пожара.

Глава оборонного ведомства пояснил, что пожар произошёл во время важных исследований по изучению гидросферы, передаёт Telegram-канал 360.

Ранее News.ru писал, что панихиды и литии по погибшим подводникам состоятся во всех храмах Мурманской митрополии. Об этом сообщили в местной епархии. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан также выразил соболезнования в связи с трагедией.