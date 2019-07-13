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Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на сообщение о вывезенной из женского кризисного центра «Китеж» девушке, которую родители насильственным путём забрали к жениху. По его словам, информация является домыслом.

Он отметил, что в регионе нет насилия, тем более в отношении девушек. Чеченская Республика не приемлет средневековых проявлений. Насильно у нас женщин замуж не выдают, — заявил он. Министр также...