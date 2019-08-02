Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как правильно решать пример, который вызвал споры в Twitter. Она отметила, что операции надо делать в том порядке, в котором они записаны.
По её словам, причина конфликта между пользователями заключается в том, что задача неопрятно записана. Правильный ответ в примере 8/2(2+2) = ? — 16, заявила Кочнева, передаёт «
Ранее News.ru писал, что пользователь Twitter опубликовал школьную задачу по математике, которая разделила соцсеть на два лагеря. Комментаторы пришли к разным решениям. У одних в ответе получилось 16, у других — 1. Причиной разногласий стал порядок умножения и деления.