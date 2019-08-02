https://static.news.ru/photo/cddcebf0-b537-11e9-8b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как правильно решать пример, который вызвал споры в Twitter. Она отметила, что операции надо делать в том порядке, в котором они записаны.

По её словам, причина конфликта между пользователями заключается в том, что задача неопрятно записана. Правильный ответ в примере 8/2(2+2) = ? — 16, заявила Кочнева, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что пользователь Twitter опубликовал школьную задачу по математике, которая разделила соцсеть на два лагеря. Комментаторы пришли к разным решениям. У одних в ответе получилось 16, у других — 1. Причиной разногласий стал порядок умножения и деления.