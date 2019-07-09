https://static.news.ru/photo/a3f5ec30-a243-11e9-9cb5-fa163e074e61_1024.jpg Европейский суд по правам человека Фото: Violetta Kuhn/dpa/Global Look Press

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €25 тыс. россиянке Валерии Володиной из Ульяновска, которая была вынуждена выехать за пределы РФ из-за преследований бывшего сожителя, оставленных полицией без внимания. €20 тыс. являются компенсацией, €5 тыс. — судебные издержки.

По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, а также запрете дискриминации, передаёт RTVI .

Экс-бойфренд Володиной Рашад Салаев неоднократно поднимал руку на женщину. В 2016 году, когда он в очередной раз применил рукоприкладство и разбил автомобиль женщины, Володина впервые обратилась в полицию.

Позже Салаев начал угрожать 13-летнему сыну пострадавшей, и она была вынуждена переехать из Ульяновска в Москву. Однако бывший сожитель обманом заманил её на встречу и попытался похитить. После этого у женщины случился выкидыш. Володина написала очередное заявление в полицию.

Салаев не остановился и на этом, взломав страницу Володиной «ВКонтакте» и опубликовав её интимные снимки. Он неоднократно угрожал женщине убийством, следил за ней через GPS, испортил тормоза в автомобиле, похитил сумку с документами и личными вещами. Володина пять раз обращалась в полицию, в 2018 году ей было отказано в защите. После этого женщина была вынуждена покинуть страну.

Ранее News.ru писал, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о профилактике домашнего насилия. При этом он основывается на опыте 150 стран, в которых подобные законы уже действуют.