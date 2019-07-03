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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) готовит законопроект о профилактике домашнего насилия. Об этом заявил руководитель структуры Михаил Федотов.

В Совете при активном участии депутата Оксаны Пушкиной готовится законопроект о профилактике домашнего насилия, — цитирует его « Интерфакс ».

Глава СПЧ подчеркнул, что опыт почти 150 стран, в которых действуют подобные законы, говорит о необходимости принятия аналогичного документа и в России. Федотов привёл в пример Казахстан, где после соответствующего правового нововведения уровень домашнего насилия снизился на 40%.

Дело сестёр Хачатурян для нас является прецедентным, это пример того, к чему приводит невнимание государства к насилию в семье, если бы был закон о профилактике насилия, дела сестёр Хачатурян просто не было бы, оно не возникло бы, проблема была бы локализована в самом начале, — добавил Федотов.

Как заявила член СПЧ Ирина Киркора, законопроект предусматривает введение охранных ордеров, представляющих собой решения суда, которые запрещают «домашнему агрессору» приближаться к жертве. Кроме этого, документ предполагает работу психологов с допустившими насилие членами семьи.

Как писал News.ru, активистки феминистского движения собираются провести в Москве марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. Как заявила одна из заявительниц акции Эмилия Григорян, одним из требований участников станет принятие закона о домашнем насилии.