Поездку детей чиновников в Турцию назвали оправданной

https://news.ru/storage/news/6e605c89fa7798b59ad6eba7bb8afa53/1c898d72-8391-47f3-ac6c-d40c581916e1_850.jpg Martin Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

Отпрыски сотрудников администрации Клинцов поехали на отдых в Турцию, имея на это все основания, а не из-за должностей их родителей, заявил глава правительства города Александр Морозов.

«Детей чиновников, может, было, трое, в том числе дочка главы города, которая является волонтёром и многократным победителем спортивных соревнований, как и требовали участия в делегации», — цитирует ТАСС руководителя администрации.

Он добавил, что на море отправились более 40 активистов «Юнармии» и несколько волонтёров, в числе которых была и дочь мэра. Состав группы счастливчиков при этом формировался муниципальными властями.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что проверит Олега Шкуратова, зарабатывающего в день почти 200 тысяч рублей, на профпригодность после коррупционного скандала.

Как писал News.ru, в марте 2018 года 50 местных школьников бесплатно съездили на отдых в республику за счёт Международного благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Только вместо сирот и ребят из неблагополучных семей на каникулы отправились дети местных чиновников, депутатов и работников правоохранительной системы.