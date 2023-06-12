В Стамбуле зарезали россиянина В Стамбуле четверо злоумышленников зарезали российского туриста

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Гражданин России погиб в результате нападения преступников в Стамбуле, сообщает Haberturk. По предварительной информации, злоумышленников было четверо, двое из них уже задержаны. Россиян скончался от удара ножом в сердце. Издание сообщает, что нападение произошло 11 июня в 08:30 утра.

По информации SHOT, россиянин столкнулся с вымогателями, которые требовали у него его смартфон.

Haberturk сообщает, что погибшим оказался 40-летний Вячеслав Нечипорчук. Пока скорая ехала к месту нападения, местные жители оказывали пострадавшему первую помощь. Россиянин умер в больнице. По данным турецкого издания, ссора произошла из-за того, что местные начали дразнить мужчину.

Подробности о двух задержанных злоумышленниках не раскрываются. Правоохранительные органы Турции возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

По информации Mash, Нечипорчук был юристом, который приехал в город по работе и заодно решил посетить финал Лиги чемпионов. На мужчину напали, когда он возвращался в отель, собираясь лететь обратно в Москву.

Это не первый случай нападения на россиян в Турции. Так в городе Аланья 19-летний россиянин скончался после драки с местным жителем, который достал нож и ударил им оппонента в спину. Гражданин РФ был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.