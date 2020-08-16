В сирийской провинции Идлиб местный житель подорвался на мине

https://static.news.ru/photo/e579934e-dfde-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Global Look Press

На юге провинции Идлиб местный житель подорвался на мине, которую оставили террористы, отступившие в северную часть под натиском сирийской армии.

Соответствующую информацию представило агентство SANA.

Как уточняется, взрыв мины произошёл в селении Мука в районе Хан-Шейхун. Кроме того, в минувшую субботу, 15 августа, четыре мирных жителя погибли и пять получили ранения в результате разрыва мины в окрестностях селения Ат-Тах близ Хан-Шейхуна.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

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