В Сирии новые протесты: друзы на юго-западе страны недовольны Дамаском Верящие в реинкарнацию друзы готовят в Сирии место для своих будущих жизней. Они намерены сражаться за автономию и против коррупции

Фото: Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look PRess

Масштабные протесты против правительства Асада проходят в расположенном на юго-западе Сирии городе ас-Сувейда. Это центр одноименной провинции, населенной этноконфессиональным меньшинством — сирийскими друзами. Протестующие против ухудшающегося экономического положения даже вступали в перестрелки с полицией и силами безопасности, взяли штурмом и подожгли канцелярию губернатора.

Ранее перед зданием собралось около 200 человек местных друзов. Они скандировали оппозиционные лозунги, призывая свергнуть президента Башара Асада, если тот не положит конец росту цен и коррупции.

Брожение умов в Сувейде продолжается перманентно. Официальный Дамаск до сих пор не может взять этот регион под свой полный контроль, поскольку там действуют вооруженные формирования друзов, которые выступают против официальных властей, как ранее они же выступали против оппозиции и террористов, а еще раньше — против французской администрации и Османской империи.

Друзы: тело меняется, душа остается

Друзы появились в XI веке. Изначально они были ответвлением исламской секты, известной как исмаилизм, которая, в свою очередь, является одним из направлений шиитского ислама. Однако вскоре вероучение и духовные практики друзов превратились в особую религию, оторвавшись от исламских основ.

Фото: Israel Defense Forces, CC BY 2.0 creativecommons.org/licenses/by/2.0 По состоянию на 2010 год в Сирии было около 700 тыс. друзов, это 3% населения

Друзы отказались от большинства основополагающих принципов, объединенных в «5 столпов ислама» и «6 основ веры». В частности, общины друзов отвергают обязательные молитвы, хадж (паломничество в Мекку), закят (обязательная милостыня или налог на бедных) и другие важные аспекты ислама. Богословие друзов руководствуется «Посланиями мудрости» и другими подобными текстами, которые отсутствуют у мусульман. Кроме того, друзы объявили о закрытии веры в 1043 году, когда их общины приобрели закрытый характер и более не могли пополнятся неофитами. Эта практика сохранилась и до наших дней. Таким образом, друзом можно только родится.

Это связано с тем, что одной из принципиальных основ друзской доктрины является учение о реинкарнации — такаммус (от арабского «камис» — «рубашка»). Подразумевается, что душа после гибели физического тела переселяется в новое тело, меняя телесную оболочку как рубашку. Хотя друзы обосновывают это фундаментальное положение своей доктрины аятами из Корана, с точки зрения традиционных школ эта трактовка не имеет ничего общего с исламом. Причем душа друза переселяется только в тело своего единоверца. Это и приводит к тому, что друзы отвергают прозелитизм — привлечение иноверцев в свои ряды.

Фото: Hamad Almakt - Jinipix/ZUMAPRESS.com/Global Look PRess Современные друзы

По состоянию на 2010 год, последний год, за который доступны надежные данные переписи населения, в Сирии было около 700 тыс. друзов, что составляет 3% населения. Большинство из них проживали в провинции Сувейда, там из 375 тыс. населения 90% были друзы, остальные — 7% христиан и 3% суннитов. Еще 250 тыс. друзов проживали в Дамаске и его окрестностях (Джарамана, Сахная и Дждейдат-Артуз), 30 тыс. — на восточной стороне горы Хермон и 25 тыс. — в четырнадцати деревнях Джебель-ас-Суммак к северо-востоку от Идлиба.

Те, кто может создать серьезные проблемы Дамаску

Друзы — весьма воинственная этно-конфессиональная группа. Они были традиционно представлены в сирийских вооруженных силах, многие дослужились до высоких должностей. Достаточно вспомнить генерала Иссама Захреддина, командира бригады республиканской гвардии и героя обороны Дейр аз-Зора от террористов ИГ*, погибшего в 2017 году. Он был самым известным и влиятельным друзом среди сторонников Башара аль-Асада. В то время как три традиционных религиозных лидера друзов в Сирии — Хаммуд Хиннави, Юсеф аль-Джарбу и Хикмат аль-Хаджри находились под сильным влиянием режима, но не были популярны и не представляли основную часть позиции друзской общины, как по отношению к правительству, так и к сирийской революции.

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Друзы были традиционно представлены в сирийских вооруженных силах

Но некоторые представители офицеров из числа друзов выступили против режима Асада. В августе 2011 года друзы-диссиденты, покинувшие ряды сирийской армии во главе с майором Халдуном Зейнеддином, создали антиасадовскую вооруженную группу «Бригада Султана аль-Атраша», которая сразу же присоединилась к суннитским повстанческим группировкам в Дераа. Она участвовала в нескольких наступательных операциях против правительственных сил в Джебель-эль-Друзе, но не получила ожидаемой поддержки среди местного населения. В 2013 году террористы «Джабхат ан-Нусры»* арестовали нескольких членов бригады и приговорили их к смертной казни. Правда, в конце концов пленных освободили благодаря вмешательству других повстанческих групп, но они были вынуждены бежать в Иорданию. Этот эпизод имел далеко идущие последствия, убедив многих друзов в том, что им не рады в революционном движении. После этого сотрудничество друзов с оппозиционными силами прекратилось, а те из них, кто выступал против правительства, стали действовать самостоятельно, без какой-либо координации с повстанческими структурами. В этом плане друзская оппозиция оказалась похожа на курдскую, которая тоже дистанцируются от тесной координации с общесирийскими оппозиционными органами.

Соответственно, особый подход друзов как к отношениям с Дамаском, так и с оппозицией, привел к появлению альтернативных влиятельных фигур, таких как шейх Вахид аль-Балус.

До 2014 года Балус практически не был известен за пределами друзских общин. Однако он стал одним из первых друзов, создавших проправительственное ополчение, отличился в столкновениях, таких как битва при Даме.

В августе 2014 года недалеко от деревни Дама на западе Сувейды произошло сражение между суннитскими бедуинскими племенами, формально поддерживающими повстанцев, и так называемыми народными комитетами друзов (проправительственные местные ополченцы, которые контролируют районы и контрольно-пропускные пункты) во главе с Балусом. Стычки между друзами и бедуинами вокруг Сувейды и раньше происходили из-за разногласий по поводу пастбищ для выпаса скота. Но после начала восстания напряженность усилилась. В частности, имели место взаимные похищения людей с целью получения выкупа. Ни Свободная сирийская армия сирийской оппозиции, ни сирийская армия не участвовали в битве при Даме. В результате битвы 18 друзов погибли, один из которых был братом Вахида аль-Балуса. Балус обвинил режим в том, что он бросил друзов во время битвы.

После этого события Балус начал выступать категорически против призыва друзов в ряды сирийских правительственной армии, создавая этому процессу всяческие препятствия. Так, в январе 2015 года Балус и другие боевики-друзы атаковали контрольно-пропускной пункт в Сувейде, где находились сотрудники разведывательной службы ВВС САР, когда они пытались призвать молодых друзов в сирийскую армию. В феврале 2015 года три традиционных религиозных лидера выступили с заявлением, в котором отреклись от Балуса, однако глава общины друзов Ливана и один из лидеров друзов Валид Джумблат осудил это заявление. Это помогло поднять статус Балуса в друзской общине как лидера лагеря, выступающего против сирийского режима.

Впрочем, в своих действиях Балус по прежнему пытался найти общий язык с Дамаском, в частности просил Асада предоставить тяжелое вооружение ополченцам в Джебель-эль-Друзе, чтобы более эффективно защищать этот район от террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ*. Однако в то же время он вступил в политические дебаты, разделяя опасения своего сообщества, критикуя высокую стоимость жизни и безудержную коррупцию. Кроме того, он по-прежнему отказывался поддержать призыв друзов в сирийскую армию для участия в боевых действиях на передовой за пределами Джебель-аль-Друз. К июню 2015 года его ополчение «Люди Достоинства» (или просто «аль-Карама») выросло примерно до 1 тыс. бойцов и получило иностранное финансирование на покупку оружия, в том числе от израильских друзов, обеспокоенных судьбой своих сирийских братьев. А уже 5 сентября 2015 года Балус был убит при загадочных обстоятельствах, а его ополчение было расформировано.

Тем не менее сопротивление друзов режиму Асада не прекращалось и после смерти Вахида аль-Балуса. Два его сына — Фахд аль-Балаус и Лейс аль-Балаус в 2015 году возглавили друзские формирования, которые стали называться «Силы шейха Аль-Карама», в честь Вахида аль-Балуса. Эти формирования неоднократно вступали в боевые столкновения с правительственными войсками, особенно в 2019–2020 годах, и по-прежнему активны сейчас в провинции Сувейда.

Друзы критикуют Дамаск за коррупцию и ухудшение экономической ситуации

В случае наиболее эскалационного сценария эти формирования, объединившись с иными друзскими вооруженными формированиями, смогут создать серьезные проблемы Дамаску. Тем более что опыт превращения друзской Сувейды в «колыбель сирийской революции» уже имеется, хотя в 1925 году речь шла о борьбе против французов.

Друзы во главе великого сирийского восстания 1925 года и семья Аль-Атраш

Одной из причин начала восстания была отчужденность сирийских племенных элит от французской администрации. Османская империя, особенно в последние годы своего существования, передала значительные полномочия по управлению на местный уровень. Такая система управления гарантировала разным народам и этноконфессиональным группам, населявшим Сирию, отстаивание их традиционных интересов. Это касалось и общин друзов, чьи права французская колониальная администрация начала ущемлять.

Султан Аль-Атраш родился в семье шейхов друзов, которая номинально управляла регионом с 1879 года. Его отец Зукан возглавлял восстание друзов против османов в 1910 году, он был казнен в 1911 году. Однако Османы в итоге были вынуждены гарантировать друзам их права в сирийском Хауране (историческая область на границе нынешних САР и Иордании).

Фото: American Colony (Jerusalem) Photography Dept. (photographer unnamed), Public domain, via Wikimedia Commons В 1925 году султан аль-Атраш возглавил восстание, которое вспыхнуло в Джебель-аль-Друзе и распространилось на всю Сирию и часть Ливана

В 1925 году султан аль-Атраш возглавил восстание, которое вспыхнуло в Джебель-аль-Друзе и распространилось на всю Сирию и часть Ливана. Это было крупнейшее антифранцузское и антиколониальное выступление в Леванте.

23 августа 1925 года аль-Атраш официально объявил революцию против правления Франции, после того, как смог освободить от французов регион Сувейда. Вскоре восстание вспыхнуло в Дамаске, Хомсе и Хаме и приняло общесирийский масштаб.

Аль-Атраш выиграл несколько сражений против французов в начале революции, в частности, битву при аль-Кафре 21 июля 1925 года, битву при аль-Мазраа 2 августа 1925 года, но затем проиграл битвы при Салхаде и аль-Мусайфире в том же году, хотя восстание еще продолжалось до 1927 года.

Французы приговорили султана аль-Атраша к смертной казни, но он бежал с повстанцами в британскую Трансиорданию, а затем был помилован и вернулся в Сирию в 1937 году.

Аль-Атраш активно участвовал в левантийском кризисе, который привел к провозглашению независимости Сирии. В 1948 году он призвал к созданию объединенной Арабской освободительной армии Палестины во время арабо-израильской войны 1948 года.

Его сын Мансур аль-Атраш был активным членом сирийского регионального отделения партии БААС, пока сирийский государственный переворот 1966 года не привел к падению Мишеля Афлака, к фракции которого принадлежал и Мансур. Внучка Султана аль-Атраша Наиля Аль-Атраш — драматург и активистка, участница борьбы против режима Асада во время сирийской революции 2011 года.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ