США отступают к курдам под натиском Ирана

Курды рассчитывают, что США перенесут своё посольство из Багдада на территорию Иракского Курдистана. Такие ожидания усилились после того, как американская пресса сообщила, что Госдеп предупредил центральное правительство в Ираке о готовности оставить своё дипломатическое представительство в том случае, если обстрелы со стороны шиитских формирований продолжатся. В разговоре с NEWS.ru один из бывших высокопоставленных сотрудников Госдепа заявил, что «переезд» посольства станет победой Ирана.

Ожидания по поводу перемещения — а не закрытия — американского посольства, в частности, есть в Эрбиле, центральном городе Иракского Курдистана. Именно там за последние месяцы США интенсифицировали темпы строительства своего консульства. Впрочем, местные политики и эксперты сомневаются, что такие усилия американцы прилагают только ради того, чтобы оказывать исключительно консульские услуги. По их словам, постройка больше напоминает военную базу, нежели дипломатическое здание. В связи с этим есть гипотеза, что планы Вашингтона могут оказаться куда масштабнее. В Эрбиле считают желание Соединённых Штатов окопаться в Курдистане логичным — с учётом колеблющейся позиции официального Багдада, который пока ещё остаётся уязвимым для иранского влияния.

О том, что администрация президента Дональда Трампа предупредила иракские власти о готовности закрыть своё посольство в стране, стало известно из материала Wall Street Journal. По словам её высокопоставленных источников из числа сотрудников Белого дома, госсекретарь США Майк Помпео сделал соответствующее предупреждение во время телефонных переговоров с иракским президентом Бархамом Салехом и главой правительства Мустафой аль-Казыми.

Американцы требуют, чтобы официальный Багдад повлиял на действующие на территории Ирака шиитские военизированные формирования, которые регулярно обстреливают не только военные, но и дипломатические объекты США. Администрация Трампа уведомила местные власти, что уже «делает предварительные шаги», которые дают возможность «закрыть посольство в течение нескольких месяцев при сохранении консульства в Эрбиле».

U.S. Embassy Baghdad/facebook.com

Нам говорят, что произойдёт поэтапное закрытие посольства в течение двух или трёх месяцев, — цитирует Wall Street Journal слова одного из своих иракских источников.

Официальные лица Госдепартамента в разговоре с журналистами подчёркивают, что США не потерпят никаких угроз в отношении своего военного и дипломатического персонала, а действия шиитских иррегулярных формирований, которые, по этим оценкам, подчиняются напрямую иранскому Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) и формально введены в состав ВС Ирака, являются фактором дестабилизации. Впрочем, американские дипломаты дают понять, что соответствующий разговор с правительством в Багдаде может быть продолжен.

В беседе с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф подтвердил, что США предупредили иракское руководство о том, что персонал американского посольства в Багдаде будет постепенно — в течение месяцев — сокращён до нуля, если нападения на него со стороны управляемых Ираном экстремистов не прекратятся.

Если бы это сообщение было частным, конфиденциальным и секретным, оно могло бы побудить нового премьер-министра Ирака предпринять шаги. В действительности, он всё ещё может что-то предпринять. Однако публичность этого сигнала демонстрирует слабость Америки. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

В конце концов, по словам аналитика, цель Ирана — выгнать американцев из Ирака. Если посольство не окажется полностью беззащитным перед постоянными атаками, сомнительно, что США откажутся от него — это означало бы победу Тегерана, заключает Хоф.