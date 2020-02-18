https://static.news.ru/photo/f7334d44-5287-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aboud Hamam/dpa/Global Look Press

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил об осложнении обстановки в северо-восточных районах Сирии.

По мнению командующего, США перебрасывают крупное количество боеприпасов и оружия через Ирак в Сирию.

Продолжает осложняться обстановка в районах, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции. Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами, — цитирует Журавлёва «Интерфакс».

По данным контр-адмирала, только с начала года через Ирак прошло 13 военных колонн. В частности, это около 80 единиц бронетехники, 300 грузовиков с оружием и другими средствами.

Регулярные обстрелы на северо-востоке страны привели к тому, что гражданское население покидает эти территории. Оно направляется на земли, подконтрольные сирийскому правительству.

NEWS.ru писал ранее, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о неприкрытом грабеже нефтянных месторождений в Сирии со стороны США.