Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил об осложнении обстановки в северо-восточных районах Сирии.
По мнению командующего, США перебрасывают крупное количество боеприпасов и оружия через Ирак в Сирию.
Продолжает осложняться обстановка в районах, подконтрольных возглавляемой США международной коалиции. Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами, — цитирует Журавлёва «Интерфакс».
По данным контр-адмирала, только с начала года через Ирак прошло 13 военных колонн. В частности, это около 80 единиц бронетехники, 300 грузовиков с оружием и другими средствами.
Регулярные обстрелы на северо-востоке страны привели к тому, что гражданское население покидает эти территории. Оно направляется на земли, подконтрольные сирийскому правительству.
NEWS.ru писал ранее, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил о неприкрытом грабеже нефтянных месторождений в Сирии со стороны США.
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