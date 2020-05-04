Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому после кровоизлияния в мозг

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили госпитализирован после кровоизлияния в мозг, сообщает Министерство нефти республики.
Хосейн Каземпур Ардебили, который на протяжении многих лет является представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме, — уточнили представители ведомства в Twitter.
Iran's veteran— IranOilMinistry (@VezaratNaft)
#OPECgovernor Hossein #Kazempour_Ardebiliis in a coma. He was hospitalized on Friday due to a severe brain hemorrhage. May Lord's healing hand rest upon him. pic.twitter.com/hQRu7wvVkT May 3, 2020
Ардебили занимал должность замминистра иностранных дел страны и замминистра нефти в 1980-х годах, с 1990-х представляет Иран в ОПЕК.
Как писал NEWS.ru ранее, Фредерик Герра, агент полузащитника французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниора Самбии, рассказал, что игрок выведен из искусственной комы.
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