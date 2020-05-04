Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому после кровоизлияния в мозг

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В одной из тюрем в сирийской Хасеке взбунтовались заключённые, которые в основном являются террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили источники.

В районе инцидента сейчас находятся вертолёты и американские дроны, сообщает Telegram-канал WarJournal. При этом к тюрьме направляются подразделения «Сирийских демократических сил» (СДС), которые поддерживают США. Как писал NEWS.ru, ранее гражданская...