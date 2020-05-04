Ближний Восток

Представитель Ирана в ОПЕК впал в кому после кровоизлияния в мозг

03:00, 04 мая 2020
Фото: VezaratNaft/twitter.com

Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили госпитализирован после кровоизлияния в мозг, сообщает Министерство нефти республики.

Хосейн Каземпур Ардебили, который на протяжении многих лет является представителем Ирана при ОПЕК, находится в коме, — уточнили представители ведомства в Twitter.

Ардебили занимал должность замминистра иностранных дел страны и замминистра нефти в 1980-х годах, с 1990-х представляет Иран в ОПЕК.

Как писал NEWS.ru ранее, Фредерик Герра, агент полузащитника французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниора Самбии, рассказал, что игрок выведен из искусственной комы.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях