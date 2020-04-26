Заразившийся коронавирусом футболист выведен из искусственной комы

https://static.news.ru/photo/fba1374e-87c8-11ea-8859-fa163e074e61_660.jpg Жуниор Самбия Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фредерик Герра, агент полузащитника французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия, рассказал, что игрок выведен из искусственной комы.

Процесс восстановления долгий, но он больше не в коме. Он дышит самостоятельно, и это хорошо, — цитирует Герра RTL.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что 23-летний Жуниор Самбия помещён в искусственную кому из-за проблем с дыхательной системой. Спортсмен ранее заразился коронавирусной инфекцией. Самбию госпитализировали 21 апреля, после того как футболист обратился в больницу с жалобами на диарею.