https://static.news.ru/photo/3612430c-53bf-11ea-a8e8-fa163e074e61_660.jpg Мохамед Эльджарх Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛНА Халифа Хафтар станет бенефициаром в случае, если Евросоюзу удастся реализовать новую военно-морскую и военно-воздушную миссию по соблюдению оружейного эмбарго, заявил основатель и управляющий директор Libya Outlook Мохамед Эльджарх в интервью NEWS.ru на полях Ближневосточной конференции клуба «Валдай».

Правительство нацсогласия в Триполи в основном полагается на поставки вооружений по морю и воздуху, — напомнил он. — У Хафтара, соответственно, — по суше и воздуху. Если удастся обеспечить соблюдение эмбарго на море и в воздухе, то правительство нацсогласия от этого проиграет, а восток Ливии, наоборот, получит преимущество.

Эксперт отметил, что Европейский союз напуган тем, как Анкара и Москва стараются вклиниться в процесс дипломатического урегулирования в Ливии.

В ЕС считают, что именно он должен вести ливийский трек. После начала берлинского процесса европейцы стараются предпринимать практические шаги, в том числе по выполнению резолюции СБ ООН в части оружейного эмбарго, чтобы усилить свои позиции по ливийскому досье. Именно Евросоюз больше всего приобретёт или, наоборот, потеряет — в зависимости от исхода конфликта, — пояснил он.

Как ранее писал NEWS.ru, миссия Евросоюза по контролю над оружейным эмбарго в отношении Ливии может заработать к концу марта. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Полностью интервью Мохамеда Эльджарха опубликовано на сайте NEWS.ru.