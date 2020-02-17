https://static.news.ru/photo/53916fd4-51b7-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Миссия Евросоюза по контролю над оружейным эмбарго против Ливии может заработать к концу марта, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Главы МИД 27 стран Евросоюза согласовали запуск новой спецоперации по контролю над соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

Я надеюсь, что новая миссия начнёт свою работу к концу марта, — цитирует ТАСС Борреля.

Он добавил, что операция «София», целью которой было спасение мигрантов и контроль за контрабандой оружия в Средиземном море, будет завершена 30 марта. Новая миссия будет контролировать восточную часть побережья Ливии, в её рамках корабли получат право досматривать подозрительные суда в поисках оружия.

В июле 2019 года власти Ливии задержали двоих граждан, которые оказались сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей. Власти африканской страны обвинили их в попытке вмешательства в выборы. Правительство национального согласия считает, что арестованные граждане работали на ЧВК Вагнера. Как считается, частная военная компания спонсируется приближённым к российским властям бизнесменом Евгением Пригожиным.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сообщения о находящихся в Ливии наёмниках из РФ не соответствуют действительности, писал NEWS.ru.