Официальное признание Пентагоном ударов по проиранским формированиям в Ираке привело к закономерным последствиям для Госдепа — эскалации ситуации вокруг посольства США в Багдаде. Белый дом снова оказался в непростом положении: команде Трампа необходимо купировать антиамериканскую активность, которую Тегеран подогревает для канализирования антииранских выступлений.

Как отмечают опрошенные NEWS.ru американские эксперты, Вашингтон долго опасался силового сценария, при котором ситуация вынудит ответить на регулярные обстрелы. США пытались сохранить баланс и дистанцироваться от ударов по иранским прокси-силам, хотя было понятно: израильская беспилотная и пилотируемая авиация не могла действовать над территорией Ирака без координации с американскими силовыми ведомствами. Активность ВВС ЦАХАЛ даже породила многочисленные слухи о том, что Израиль в деле сдерживания иранских амбиций действует в связке с Саудовской Аравией, с которой еврейское государство заметно сблизилось за последние годы.

#BREAKING : Thousands of Iraqis mostly #IRGC backed #PMU members are now protesting in front of #US Embassy in #GreenZone , #Baghdad . They have set its wall & entrance on fire & are trying to enter its building. If they enter the building, #Iraq Special Forces will open fire at them pic.twitter.com/4jrMBAxN2K — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019

Но 30 декабря Штаты в ответ на гибель американского контрактника из-за очередного ракетного обстрела были вынуждены официально признать ответственность за налёт на проиранских боевиков. Как отметил министр обороны Марк Эспер, удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» на территориях Ирака и Сирии были успешными. Он проинформировал, что обсудил в Мар-а-Лаго (штат Флорида) с президентом Дональдом Трампом «дополнительные меры в случае необходимости». Сразу после этого госсекретарь Майкл Помпео провёл серию телефонных разговоров с лидерами Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии, в ходе которых объяснил недавние удары.

По некоторым данным, американская дипмиссия в «зелёной зоне» Багдада была эвакуирована ещё до того, как боевики военно-политической организации «Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») начали попытки штурма посольства. 31 декабря протестующие подожгли внешнюю стену комплекса зданий и сломали ворота для въезда автомобилей, но были остановлены военнослужащими США, которые применили слезоточивый газ.

#Iraqi & #US Special Forces are in the main building of #US Embassy in #Baghdad now. They will open fire at any #IRGC terrorist (disguised as protester) if he tries to enter the building. pic.twitter.com/gloqCAU9bT — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 31, 2019

Логика демонстрантов понятна: на волне непрекращающихся протестов и политического кризиса они хотят вынудить власти Ирака (в первую очередь главу переходного правительства Аделя Абд аль-Махди ) предпринять очередную серию антиамериканских шагов.

Breakdown of 19 attacks by pro-Iran forces against US-Intl targets in Iraq in 2019 Most came in 2 big waves 1st in June 2nd Nov-Dec pic.twitter.com/9HYWXJGm4P — Joel Wing (@JoelWing2) December 30, 2019

Многочисленные шиитские партии и подстрекаемые иранским Корпусом стражей Исламской революции боевики «Хашд аш-Шааби» не скрывают, что ставят своей целью вынудить контингент США покинуть территорию республики. Об этом ещё в декабре 2018-го открыто заявлял один из лидеров ополчения Каис Хазали. Тогда необъявленный визит Трампа в расположение войск и его речь о слежке за Ираном с территории Ирака вызвала бурю негодования. Вице-спикер законодательного органа Хасан аль-Кааби обвинил главу США в том, что он не считается с основным законом страны. Если Соединённые Штаты хотят силой навязать своё военное присутствие в обход иракских конституции и парламента, то Ирак может ответить той же монетой и заставить их уйти, отмечал Хазали.

DEJA VU 1979? Dozens of Iraqis protesters stormed the U.S. Embassy complex in Baghdad on Tuesday following a deadly U.S. airstrike targeting an Iranian-backed Iraqi militia | #OOTT #Iraq #Iran Video via @LizSly

pic.twitter.com/DcdNPMw0dI — Javier Blas (@JavierBlas) December 31, 2019

Западные наблюдатели опасаются повторения сценария 1979 года, когда в результате нападения на посольство США в Ираке были взяты заложники из числа сотрудников дипкорпуса, а затем в Пакистане толпа подожгла американские диппредставительство и ряд культурных центров. Очевидно, Иран в рамках стратегии «контролируемой эскалации» пытается поднять ставки для торга по транзиту энергоресурсов, а также перенаправить протестную активность населения Ирака. Общеиракские митинги носят народный характер и объединяют различные этнические группы, которые выступают против любого внешнего вмешательства в дела страны, — отсюда и частые случаи антииранских выступлений. Такие шиитские деятели, как Муктада ас-Садр и Аммар аль-Хаким, занимающие в отношении Тегерана особую и осторожную позицию, пытались оседлать протестную волну, но из этого ничего не вышло. В Кербеле толпа даже не позволила ас-Садру выйти из автомобиля.

Белому дому, учитывая эту ситуацию, придётся постараться, чтобы найти компромисс, — Ирак крайне важен не только для сдерживания иранских амбиций, но и для снабжения американского контингента в Сирии и борьбы с остатками «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ), перешедшими на подпольное положение. В то же время многие иракские политики, общественные и религиозные деятели понимают важность американского фактора, поскольку, как ни парадоксально, он препятствует окончательному переходу Ирака под иранское влияние.