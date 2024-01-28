Крики из багажного отсека привели к экстренной посадке самолета в Анталье Лайнер Pegasus экстренно сел в Анталье после криков о помощи из багажного отсека

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Авиалайнер Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, экстренно приземлился в Анталье, сообщает HavaSosyalMedya. Там отметили, что воздушное судно было вынуждено совершить посадку из-за призывов о помощи из багажного отсека.

По данным портала, из багажного отделения экипаж услышал крики «помогите». Пока авиакомпания не комментировала ситуацию.

Сотрудник предприятия рассказал РИА Новости, что борт Pegasus в настоящий момент проверяют. В Telegram-канале агентства уточнили, что, по словам источника, при отсутствии технических проблем самолет отправят по маршруту в Эр-Рияд.

Ранее в Кемерово пассажиров самолета компании Nordwind, прилетевшего из Сочи, высадили прямо на взлетно-посадочную полосу. Лайнер не смог подъехать к терминалу аэропорта из-за ураганного ветра. К зданию аэропорта пассажиров доставили автобусы. Также по причине неблагоприятных погодных условий самолет долго не мог приземлиться в аэропорту Кемерово, ему пришлось сделать пять кругов в зоне ожидания, прежде чем совершить посадку.

До этого самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в Портленде в штате Орегон после того, как во время полета у воздушного судна вылетел иллюминатор. По словам очевидца, стекло выбило вскоре после взлета, поэтому экипаж предупредил находившихся на борту о проблеме с герметизацией. Посадка прошла успешно.