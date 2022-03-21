Как террористическая группа в Сирии наживается на российской спецоперации

Мировой продовольственный кризис отражается не только на целых странах, но и на террористических группировках. Протурецкое и оппозиционное Дамаску «Сирийское правительство спасения», создан ное запрещённым в России исламистским террористическим движением «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ), которое на данный момент управляет городом Идлиб на севере Сирии, обвиняют в попытке нажиться на мировой политической ситуации, чрезмерно поднимая цены или, например, уменьшая вес продаваемого хлеба (в среднем на 100 граммов).

Портал NEWS.ru связался с жителями Идлиба, которые рассказали, в каких непростых условиях им приходится выживать.

Студентка из Идлиба, пожелавшая остаться анонимной, сказала, что жизнь в городе «невыносима». Хлеб, по ее словам, стал слишком дорогим для большинства населения, не говоря уже про сахар и растительное масло, которые скоро вообще пропадут с прилавков магазинов. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли народ местную власть, она сказала, что жители крайне недовольны политикой ХТШ и правительством спасения в том числе, но никак не могут повлиять на ситуацию. Она также отметила, что исламистская организация жестоко пресекает любые попытки населения получить дефицитные товары где-либо, кроме как у самих партнеров ХТШ.

«Нет работы и нет никаких перспектив. С каждым днем ситуация лишь ухудшается. Представьте, несколько дней назад ХТШ расстреляли женщину, которая перепродавала бензин, чтобы хоть как-то прокормить своих детей. Ее убили, а дети так и остались сиротами. Вот так все у них просто», — поделилась студентка.

Рабочий следит за производственной линией в пекарне в городе Идлиб Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Еще один житель Идлиба, который уже долгое время не может найти работу, рассказал NEWS.ru, что цены были подняты искусственно для обогащения определённых лиц и население прекрасно это понимает. При этом рост цен оказался гораздо выше и произошёл намного раньше, чем того требует экономическая обстановка.

«Нет никакого спасения, есть только бесконечная ненависть. Люди живут будто на грани обрыва, а цены буквально на всё беспрерывно поражают. Люди чувствуют тотальное бессилие. Некоторые просят милостыню в мечетях, другие ищут остатки еды, роясь в мусоре. Большинство молодёжи бежит в Турцию или Европу. Кто-то умирает по пути, а другие, осознав, что возможности выбраться отсутствуют, отправляются в территории подконтрольные Дамаску», — поделился житель Идлиба.

Жители Идлиба жалуются, что ХТШ ещё некоторое время назад сильно ограничила ввоз сахара в город, предоставляя разрешение на это лишь «своим». Также по этой бизнес-модели экстремистов торговцы имеют право закупать сахар только у таких же «своих» поставщиков из Турции по завышенным ценам. По некоторым данным переплата доходит до $200 долларов за каждую тонну.

Рост цен на продукты питания и топливо стал для многих сирийцев на северо-западе Сирии непосильным бременем. Ежедневный доход в регионе в среднем колеблется между 20 и 30 турецкими лирами ($1–2). Местные СМИ сообщают , что в попытке свести концы с концами сотни жителей Идлиба начали рыться в мусорных свалках в поисках пластика, металла и картона чтобы затем перепродать их и получить хоть какие-то деньги.

ХТШ и её марионеточное правительство заявляют, что, наряду с нехваткой продовольствия, на рост цен (на сахар, масло, муку и другие базовые продукты) в Идлибе повлияло падение курса турецкой лиры, находящейся в обращении в этом регионе. За последние пять лет национальная валюта Турции потеряла почти 80% своей стоимостью к доллару.

Глава организации Syrian Network for Human Rights Фадель Абдель-Гани подтвердил порталу Al-Monitor, что стремительный рост цен в Идлибе связан с тем, как ХТШ эксплуатирует украинский кризис. По словам эксперта, спецоперация не могла так быстро отразиться на ценах продуктов, многие из которых сильно выросли уже в первый же день после начала военных действий на Украине.

Абдель-Гани считает, что все доходы города от торговли поступают напрямую к террористической организации. Хоть цены существенно выросли, базовые продукты питания вроде хлеба не получили хоть каких-либо субсидий. Абдель-Гани отметил, что не существует политической или общественной инстанции, способной следить за деятельностью ХТШ, которая, к слову, не публикует каких-либо отчётностей о своих финансовых операциях.

ХТШ, в прошлом — подразделение запрещённых в России «Джебхат ан-Нусры» и «Аль-Каиды», тесно связана с турецким правительством и во многом является неофициальным представителем Турции во все ещё раздираемой войной Сирии.