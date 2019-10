Аккомпанементом протестов в Ираке стал ракетный обстрел так называемой зелёной зоны Багдада. Складывающаяся обстановка заставляет тревожиться за судьбу страны, только-только отметившей формальное освобождение от «Исламского государства» (запрещено в РФ). На этом фоне в Ираке готовятся к визиту шефа российской дипломатии Сергея Лаврова, который анонсировали в российском МИДе. Почему иракцы выступили против действующего правительства — разбирался News.ru.

После обстрела зелёной зоны объекты возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ не пострадали, сообщила пресс-служба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил США. В заявлении пресс-офиса говорится, что в охраняемой зоне, где находятся иностранные посольства и правительственные учреждения, были зафиксированы взрывы.

#UPDATE - #Iraq

-Reuters: Explosions heard inside Baghdad's heavily-fortified Green Zone in the early hours of Thursday after midnight (local time)

-Reports indicate a rocket attack, one landing near the Turkish Embassy

-Second rocket landing near the Al-Harithiya bridge pic.twitter.com/d3iPJcMb00 — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) October 3, 2019

Как сообщили в СЕНТКОМ, инциденты уже расследуются силами безопасности Ирака. Однако версий, кто может стоять за ракетными обстрелами, нет. Республика по-прежнему представляет собой объект интереса иранского военного руководства, которое беззастенчиво поддерживает иррегулярные формирования шиитского толка.

Военнослужащие оставляют за собой право на защиту, коалиция не потерпит нападений на контингент, — заявили в СЕНТКОМ.

Удобную для обстрелов атмосферу создали антиправительственные протесты , не прекращающиеся уже который день. Накануне Багдад и большинство районов оказались отрезаны от Интернета, сообщила мониторинговая группа NetBlocks, которая отслеживает блокировки в Сети. Такой шаг был сделан в качестве превентивной меры: официальный Багдад не в восторге от того, что призывы выйти на улицу моментально распространяются по стране. В республике фиксируют проблемы с Facebook, Twitter и WhatsApp. Власти страны ввели комендантский час в Багдаде. Об этом сообщалось в заявлении премьер-министра Аделя Абдель Махди.

Hello world,

When you see protesters being shot at demonstrations in #Iraq , they are not following partisan leaders’ political agendas or commands. They are our youth who are trying to make their voices heard. #save_the_iraqi_people pic.twitter.com/ODLaGV8Eb0 — Muslim (@muslim92a) October 1, 2019

Антиправительственные выступления в Ираке начались 1 октября. Протестующие выступают против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. На улицах слышны требования об отставке кабинета Махди, а в ряде районов, в том числе в столице, акции перерастают в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

#Hi_world we ask you to show your #humanity by helping us at least share this #hashtag #save_the_iraqi_people we’re protesting for our rights against the killers in government, government shutdown the internet in #Iraq so they can kill innocent civilians without the world knowing pic.twitter.com/Do1JKjav0Y — alaa (@alaa06738190) October 3, 2019

Наблюдатели констатируют распространение протестов на другие иракские провинции. Манифестанты штурмуют и жгут здания местных административных органов, перекрывают дороги, вступают в стычки с правоохранителями, которые применяют как слезоточивый газ, так и огнестрельное оружие. Весьма жёсткими оказались столкновения в городе Эн-Насирия, который находится в 350 км к югу от Багдада. Там участники акций протеста разгромили и сожгли здание провинциального совета. Схватка с силами безопасности привела к гибели четырёх демонстрантов и одного полицейского.

BREAKING: Gunshots fired at Baghdad Protests #Iraq . 5 reportedly injured, 1 killed (alhurra).



Video shows Protestors fleeing Tahrir, 1 injured in arm: pic.twitter.com/UVGfJPVCgd — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 1, 2019

Исполнительная власть Ирака поддержала законные требования демонстрантов, но выступила против актов саботажа. Об этом сообщили по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра. В Совете пообещали «принять надлежащие меры для защиты граждан, государственной и частной собственности», а также определить «степень ответственности сил безопасности» за насилие. В Багдаде заявили, что все усилия будут направлены на «удовлетворение законных требований демонстрантов».

What a moment in #Iraq , a protestor goes to hand security forces the flag, he gets pushed to the ground.



He raises his flag anyway, as gunshots are heard. Footage from Baghdad: pic.twitter.com/606dCJjXZV — Joyce Karam (@Joyce_Karam) October 1, 2019

Серьёзным триггером народного недовольства стало увольнение заместителя командира иракского бюро по борьбе с терроризмом Абдул-Вахаба аль-Саади. Многие протестующие вышли на улицы с фотографиями военного чиновника. Против отставки выступили некоторые политические силы Ирака, посчитавшие это результатом выполнения требований со стороны Ирана. Аль-Саади считался независимым от иранских ставленников офицером. Масла в огонь народного недовольства добавил и недавний инцидент с иракскими дипломатами из иракского консульства в Мешхеде, которых, по сообщениям, избили и подвергли унижениям иранские силы безопасности. Это создаёт слишком большую критическую массу претензий к той политике, которую Багдад ведёт в отношении Тегерана. Политике зависимости.

Так или иначе, протест пытаются оседлать силы, которые работают над созданием сильной оппозиции правительству Махди. Демонстрантов поддержали влиятельные шиитские священнослужители Муктада ас-Садр и Аммар аль-Хаким. Они раскритиковали премьер-министра за его неспособность удовлетворить требования манифестантов и справиться с протестной волной. Однако это не самое опасное — риск представляют те радикальные силы, которые формально побеждены под присмотром международной коалиции. Возможно, обстрелы зелёной зоны Багдада — это только пролог к ещё более жёстким инцидентам.