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Вооружённые силы Ирака обладают достаточными ресурсами, чтобы защитить страну и справиться с остатками террористов, поэтому решение коалиции во главе с США о сокращении масштабов своих операций не будет иметь серьёзных последствий. Об этом заявил директор по информации иракского Министерства обороны Яхья Расуль.

Решение международной коалиции ограничить операции не будет тяжёлым. Военные возможности Ирака сейчас очень серьёзные. Мы можем преследовать остатки террористических банд, — рассказал РИА Новости представитель ведомства. Он добавил, что иракские...