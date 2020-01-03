Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после гибели главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Во время встречи турецкий министр выразил соболезнования правительству и гражданам Ирана.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео несколько приукрасил реакцию жителей Ирака на известие о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.
В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.
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