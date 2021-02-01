Дело нации: посол Сирии прояснил слухи о сделке с Израилем

В своих решениях о переговорах с каким-либо государством правительство Сирии будет исходить из национальных интересов и справедливости дела арабской нации. Об этом заявил NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики в России Рияд Хаддад, отвергнув сообщения о тайных переговорах Дамаска с израильской стороной. Эта тема стала в последние недели одной из наиболее обсуждаемых, в том числе в академической среде.

Хаддад сообщил, что его страна «категорически отрицает ложные новости коррумпированных средств массовой информации о прохождении сирийско-израильских встреч». По его словам, политическая позиция Сирии была и остаётся ясной.

Решения принимаются исходя из национальных интересов и справедливости дела арабской нации, главными в котором являются палестинское дело и освобождение всей оккупированной зоны сирийских Голан, а также оккупированных арабских земель, согласно соответствующим международным резолюциям, — заявил NEWS.ru посол Сирии.

Власти Арабской Республики уже долгое время добиваются возвращения под свой суверенитет Голанских высот, которые были захвачены израильской армией по итогам Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент еврейского государства (кнессет) принял закон «О Голанских высотах», который фактически в одностороннем порядке установил суверенитет Израиля над этими пограничными районами. Во время президентства Дональда Трампа ситуация ухудшилась: США заявили о праве израильтян на Голаны, что спровоцировало неоднозначную реакцию международного сообщества.

Ayal Margolin/JINI

Повод для слухов в последние недели дал турецкий исследовательский центр «Джусур», который со ссылкой на информированные источники опубликовал информацию, согласно которой в декабре на российской базе Хмеймим якобы в присутствии командующего российской группировкой в Сирии состоялась встреча между сирийскими и израильскими официальными лицами.

На этой встрече люди Асада выдвинули несколько требований, которые касались в первую очередь возвращения в Лигу арабских государств и финансовой помощи для выплаты долга Ирану, что, следовательно, открывает двери для изгнания Ирана из Сирии, — говорится в публикации «Джусур».

В ответ израильская сторона якобы потребовала демонтажа всей «оси сопротивления» и не только полного вывода иранских сил из Сирии, но и удаления из страны формирований ливанской «Хезболлы». По оценкам турецких исследователей, мир с Израилем представляет собой идеальный вариант как для официального Дамаска, так и для Москвы.

Россия считает, что выстраивание прямых отношений между режимом Асада и Тель-Авивом обещает стать спасательным кругом для режима, который может поддержать усилия последнего в том, чтобы получить международное одобрение для своего проекта политического решения в Сирии, — говорится в исследовании «Джусур».

Турецкий центр предрёк большие изменения в 2021 году на сирийском направлении и всерьёз счёл, что процесс арабо-израильской нормализации, запущенный при Трампе, может распространиться и на Сирию.

За последние месяцы Израиль действительно интенсифицировал свои операции в Сирии, объясняя это опасностью сохранения иранского присутствия. В израильской исследовательской среде даже появилась гипотеза о необходимости восстановления контактов с враждебно настроенными по отношению к официальному Дамаску оппозиционными элементами на юге Сирии. Такие связи уже существовали — до 2018 года. Это, по словам израильских экспертов, помогло бы дать инструмент противодействия иранскому влиянию. Однако вполне очевидно, что общая стилистика действий и заявлений израильской стороны вряд ли откроет путь к прямым переговорам между соседями.