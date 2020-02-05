https://static.news.ru/photo/6c4bbea8-4848-11ea-860c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Стамбуле в результате жёсткой посадки Boeing-737-800 госпитализированы 120 человек.

Об этом сообщил губернатор города Али Ерликая. По его словам, всего на борту находились 177 человек, в том числе шесть членов экипажа. Погибших в результате инцидента нет.

Самолёт совершил жёсткую посадку из-за плохих погодных условий, — рассказал губернатор в эфире телеканала NTV .

Самолёт авиакомпании Pegasus Airlines летел из Измира в Стамбул. В аэропорту Сабихи Гёкчен он совершил жёсткую посадку — выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и развалился на части. Расследованием случившегося занимается Генеральная прокуратура страны, аэропорт закрыт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация Стамбула сообщила о госпитализации 52 пассажиров самолёта авиакомпании Pegasus, который совершил жёсткую посадку в аэропорту имени Сабихи Гёкчен.