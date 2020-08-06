Боевики пытаются атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

https://static.news.ru/photo/934de4ba-d829-11ea-95fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирии и пытаются атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности, а турецкой стороне не удается обеспечить создание «коридора безопасности» вдоль трассы М4, сообщают российские военные.

Об этом рассказал руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий. Он заявил, что командование группировки ВС РФ в САР оставляет за собой право на ответные меры в случае появления угрозы жизням российских и сирийских военнослужащих, и мирного населения, передаёт «Интерфакс».

Турецким командованием принимаются определённые меры по уничтожению бандформирований вдоль трассы М4. Но, в то же время, обеспечить создание «коридора безопасности» турецкой стороне не удаётся. В связи с этим постоянно откладывается проведение очередного совместного российско-турецкого патруля, — сказал контр-адмирал.

Щербицкий добавил, что рассчитывает на усиление турецкой стороной мер, направленных на уничтожение террористов, обеспечение безопасности совместного патрулирования и выполнение положений российско-турецкого меморандума от 6 марта 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, 6 августа военная база США в сирийской провинции Эль-Хасеке подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ. Уточняется, что американская военная база находится в Эш-Шаддад.